Sito Alonso confía en el mejor nivel de su equipo ante Tenerife

El UCAM Murcia regresa a la dinámica de competición casi un mes después de su último partido y victoria ante Gran Canaria. Quién le iba a decir al equipo universitario que 24 días después, tras un brote de COVID y la suspensión de varios encuentros, iba a poder certificar la clasificación a Copa del Rey ante su afición en el Palacio de los Deportes: “Estamos con bastantes ganas de jugar, sobre todo en casa. Llevamos muchísimo tiempo sin competir. Los entrenamientos han estado bien, no ha sido fácil, pero mucho mejor que la situación del año pasado en las mismas fechas.”.

En frente Lenovo Tenerife, una de las mejores plantillas de toda la Liga Endesa. Un equipo insular que llega a la Región tras disputar dos partidos entre semana para clasificarse al TOP 16 de las Basketball Champions League. “Claro que me preocupa. Tenerife es un equipo muy compensado, con una rotación que puede variar en función del objetivo del partido, que lo hacen francamente bien y tienen un conocimiento del juego más alto superior a otros equipos. Para ganarles hay que hacerlo muy bien. Llegan con la motivación tras superar una eliminatoria que no era fácil y con un gran estado de forma después de haber estado también parados unas semanas”, ha afirmado un Sito Alonso que espera que sus jugadores puedan reaccionar de forma positiva al brote de COVID: “Lo de este año creo que es totalmente diferente a lo de la temporada pasada. No me atrevo a decir cómo vamos a estar. Yo los veo bien, con mucha motivación. Las ganas que tienen de competir y el impulso de acabar bien la 1ª vuelta, va a hacer que el equipo esté en muy buena línea”.

Un duelo importante con un trasfondo que puede ser histórico. El UCAM Murcia está rozando con los dedos de las manos la primera clasificación de su historia a la Copa del Rey y lo puede conseguir delante de los suyos, delante de la afición murciana: “El objetivo que he intentado inculcar al equipo es terminar entre los 8 mejores al término de la temporada. Si a medio camino, nos encontramos en esa posición, es que estamos bien clasificados para el objetivo final. Las cuentas están claras y la situación es bastante buena. Yo vine aquí para intentar que el club llegase a cotas a las que antes no se había llegado. Todo lo que sea que la gente que lleva trabajando muchos años consiga cosas que nunca ha logrado, aunque las haya merecido antes, es bueno para todos. Nosotros vamos a salir a luchar contra Tenerife como si no hubiera un mañana. Necesitamos volver a competir como lo estábamos haciendo antes del parón. Me encantaría ganar a Tenerife y poder disfrutar todos juntos de lo que supone esa victoria”.

Para ello, para competir por el triunfo y darle la mano a la historia, el conjunto murciano espera contar con un magnífico ambiente que lleve al equipo en volandas hacia la victoria como viene siendo habitual esta temporada. “Está siendo una afición aguerrida en cuanto a la defensa del equipo: en situaciones de partido, en redes sociales, en todo. No es fácil ser aficionado del UCAM Murcia en cuanto al número de cosas que tiene que defender en el día a día. Confiamos en ellos al 100% y todo lo que nos puedan dar, somos agradecidos en recibirlo. Defienden, protegen y animan al equipo y al club en todas las situaciones. Un ejemplo en muchísimas cosas”, ha asentido el técnico universitario.

Todos estarán disponibles para el duelo que el UCAM Murcia disputa el próximo domingo a las 12:30H ante Lenovo Tenerife.