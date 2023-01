Sito Alonso: "La Champions era la gran ilusión de José Luis"

UCAM Murcia CB, tras su triunfo del pasado sábado en Fuenlabrada, ya se encuentra en Tenerife para comenzar este martes la segunda fase de la Champions enfrentándose a Lenovo Tenerife. Sito Alonso, que ha superado el récord histórico de José María Oleart al llegar a los 125 partidos en el banquillo, ha manifestado que afrontan este competición con motivación especial ya que "sabemos que a José Luis le hacía especial ilusión la Champions desde la Final Four de Atenas, seguro que desde arriba nos va a ayudar a pelear por ese objetivo".

El técnico universitario dedicó la victoria en Fuenlabrada a José Luis Mendoza, fundador de la universidad y que falleció recientemente, y señaló que abstraerse de esa pérdida no era "fácil para nadie".



"A José Luis no hay que dedicarle un partido, hay que dedicarle un recorrido, que es lo que el quería. Pero me apetece acordarme de la familia, de los hijos, de sus familiares más cercanos y sobre todo de Lola, a que mandamos un abrazo inmenso", dijo en rueda de prensa.



"Aunque quieras no pensar en la situación, todos sabemos la importancia que tiene para muchos de los que están aquí lo que ha pasado. Abstraerse no es fácil para nadie. No hemos entrenado mal, pero esa dinámica de jugar cada dos o tres días nos tenía liberados de entrenar", añadió.



Alonso cree que les costó "entrar en el partido" pero que con un quinteto encontró "la línea de trabajo" que finalmente les llevó a ganar. En ese sentido fue clave la segunda parte. Pese a imponerse a su rival, tuvo buenas palabras hacia su técnico José Luis Pichel.



"Quiero mandarle mi apoyo. A todos los entrenadores pero a este en especial. No le conozco de nada, solo de vista. Creo que el trabajo que ha hecho desde que dirige al equipo es con mucha ilusión y entusiasmo, mucho trabajo. Las dificultades que tenemos los entrenadores cuando se va cambiar de jugadores constantemente no es fácil", opinó.



Por otro lado, afirmó que alcanzar la Copa del Rey no era un objetivo prioritario: "Tuvimos la suerte de ir el año pasado y es porque no pensamos en ello. Los ocho primeros ahora tienen la obligación de ir. Cuando piensas que ese es tu objetivo desvías los de tu club y puede que te cueste un disgusto, tras conseguirla o tras no conseguirla".