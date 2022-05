Sito Alonso: "La afición nos va a dar la energía que nos falta"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha calificado ya como "temporada imborrable" la que está haciendo el conjunto que dirige y que todavía aspira a acceder a los cuartos de final de la Liga Endesa, lo que sería "un premio tremendo", el cual estará en juego este sábado a las nueve menos cuarto de la noche en el Palacio de los Deportes de Murcia con el Casademont Zaragoza enfrente y un ojo puesto en lo que haga el Gran Canaria.

El técnico universitario ha utilizado un discurso emotivo en la previa del que puede ser el último partido de esta campaña, en la que el equipo murciano llegó a las semifinales de la Copa del Rey y no ha dicho su última palabra en la Liga.

"Es fantástico y un gran orgullo disfrutar delante de nuestro público de la posibilidad de entrar en los play off tras la gran temporada que hemos hecho y se lo quiero agradecer a todos y a cada uno de los jugadores de esta plantilla, que me han hecho muy feliz y me han llevado a soñar con cosas inimaginables con esta obra que creamos todos juntos", ha comentado citando a los 12 integrantes de la plantilla.

"Quiero que el equipo sienta lo que ha sentido durante el 90% de la temporada y que disfrute siendo competitivo y me gustaría acabar la fase regular con las sensaciones tan buenas que he tenido a lo largo del campeonato independientemente de que estemos entre los ocho primeros o no lo estemos", ha agregado.

El UCAM CB es el noveno en la tabla con 16 victorias y 17 derrotas tras perder los dos últimos encuentros que ha disputado, el del domingo por 71-83 en casa ante el Joventut de Badalona y el del miércoles por 90-69 en la cancha del Real Madrid.

Tras esos reveses urge la reacción para, con un triunfo, conservar las opciones de recuperar la octava posición que ahora ocupa el Gran Canaria con una victoria más.

Incluso venciendo el UCAM CB tendría que esperar una derrota del cuadro insular en Las Palmas frente al Madrid para así quedarse con la última plaza que hay disponible para disputar las eliminatorias.

"Lo que depende de nosotros lo queremos hacer y ya veremos luego si estamos o no en los cuartos de final", ha apuntado Sito.

"Tenemos que alargar los momentos de intensidad y obligar al rival a igualarnos en eso", ha señalado como una de las claves para resultar victoriosos al tiempo que ha otorgado mucho valor al apoyo que llegue desde la grada en un envite en el que se espera la mejor entrada de la temporada y para ello el club ha puesto a la venta todas las entradas disponibles al precio de 10 euros y al de 5 para los infantiles: "Gasolina tenemos poca porque hemos puesto toda la que había que poner de una forma bestial y necesitamos la energía extra que da el empuje de la afición".

El encuentro, declarado partido Costa Cálida para promocionar la Región como destino turístico, será especial para el técnico, que tiene un pasado muy ligado a la capital maña.

"La mitad de mi vida la he pasado en Zaragoza y he sido canterano del anterior club de esa ciudad, pero el UCAM CB ahora mismo lo es todo para mí y el premio que hay en juego es tremendo y no pienso en otra cosa que en ganar el partido. Nada me haría más feliz que eso en una temporada que ya es imborrable", ha reconocido.

Con respecto al Casademont Zaragoza, que se juega la permanencia, ha destacado que "es un equipo difícil de ganar y que cuenta con jugadores de un nivel muy alto" por mucho que, con 11 victorias y 22 derrotas, ocupe el decimoséptimo y penúltimo puesto, el cual condena al descenso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estaba en dinámica positiva desde la llegada de Frankie Ferrari y hasta perder dos partidos in extremis en las últimas jornadas. Tendremos que hacer un partido muy bueno para llevarnos el triunfo", ha añadido Alonso, quien ha incidido en la felicidad como argumento.

"Debemos ser felices con el proyecto que tenemos y de contar con los Mendoza de nuestro lado", ha manifestado aludiendo al presidente José Luis Mendoza y a su famili