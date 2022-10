Sito Alonso: "El acierto llegará, tenemos que ser muy intensos"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha asegurado que "el acierto ya llegará" y por lo pronto su equipo tiene que "poner físico, intensidad y dureza en todos los partidos" para así seguir ganando, al tiempo que ha dicho que para recibir el domingo al Covirán Granada mantiene la duda de James Anderson y ha revelado que Sadiel Rojas "se ha preparado mentalmente hasta con especialistas para aislarse de lo que hay a su alrededor".

La rueda de prensa que ha ofrecido el técnico universitario previa al partido de la tercera jornada de la Liga Endesa fijado para las doce y media del mediodía en el Palacio de los Deportes de Murcia ha servido para que el madrileño haya dado su parecer de lo hecho en este inicio de temporada, con la derrota inicial frente al Río Breogán de Lugo (70-84) y las posteriores victorias contra el Casademont Zaragoza (64-81) y, ya en la Liga de Campeones FIBA, ante el Tofas Bursa turco (75-72).

Por ahora el equipo está mejor en defensa que en ataque y Sito Alonso ha remarcado que "el acierto ya llegará cuando los sistemas estén interiorizados", y ha añadido que van "por muy buena línea aunque tener tantos jugadores nuevos precisa su tiempo".

Según el preparador grana, "construir un equipo ganando es mucho mejor pero hay que fijarse en la evolución y controlar los automatismos, algo en lo que estamos mejorando y en ese sentido cada entrenamiento es vital en ese proceso de construcción".

El domingo llega un recién ascendido, un Granada que, como el UCAM CB, ha ganado un partido y ha perdido otro en la Liga -debutó imponiéndose por 81-83 en Fuenlabrada y luego cayó por 84-87 en casa frente al Baxi Manresa-.

"Es un equipo muy bien montado y muy peligroso con jugadores hechos a su entrenador y con otros que conocen la Liga", ha comentado Sito Alonso, quien aún no sabe si podrá contar con el alero estadounidense James Anderson, quien acabó el partido europeo del martes con molestias.

"Es pronto para dar una evaluación precisa de la lesión que puede tener James y en principio no cuento con él aunque habrá que esperar a ver su evolución en las próximas 24 horas. Si no está a más del 70% no va a jugar, eso es seguro", ha indicado.

Además, ha aludido a otro alero, el dominicano Sadiel Rojas, capitán del equipo y que se estrenará en este campeonato -ya jugó ante el Tofas- tras haber cumplido dos partidos de sanción arrastrada de la pasada campaña.

"A Sadiel lo veo centrado y se ha preparado mentalmente hasta con especialistas para aislarse de lo que hay a su alrededor", ha apuntado refiriéndose a las críticas que se han convertido en constante por el juego duro que suele aplicar Rojas.

Precisamente hablando de ese aspecto en general ha resaltado que tienen que "poner físico, intensidad y dureza en todos los partidos, como hicimos frente al Tofas Bursa".

El técnico, después de admitir que "todos los jugadores están haciendo lo que esperaba y algunos de ellos incluso más", ha enviado un mensaje a la afición ante un partido en el que se espera la presencia de seguidores visitantes.

"Sólo espero que no se oiga más a los que vengan de Granada que a nuestros aficionados, que piden la lucha del equipo y que es algo que nosotros en el 90% de los partidos le damos", ha manifestado.

