Sergio Cortés: "Molo nos pide que seamos muy competitivos"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha presentado a Sergio Cortes en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El jugador ha estado arropado por Miguel Linares, director deportivo del Club; Juan Antonio Baños, vicepresidente; y Roberto Lifante, CEO de TK Analytics que ha sido el encargado de patrocinar la rueda de prensa del centrocampista tras renovar su acuerdo de patrocinio para esta nueva temporada 2022/23.

Miguel Linares ha explicado que "es un jugador con mucha versatilidad dentro del campo. Ya lo conocemos de su etapa en el San Fernando e incluso nos hemos enfrentado a él en Primera RFEF. Sergio viene con la función de 8 porque sus características lo definen muy bien. Ya le comentamos su rol y él se siente agusto con ese protagonismo. Estamos muy contentos con su incorporación".

Tras las palabras de Miguel Linares, el nuevo jugador universitario ha declarado que "llegó con muchas ganas a este Club y estoy deseando competir. Estoy muy agradecido al Presidente, a Miguel y al UCAM Murcia por la confianza. Fue muy fácil llegar a un acuerdo cuando se pusieron en contacto conmigo porque no me lo pensé cuando me llamaron"

"No tengo problema en jugar en otra posición que no sea de 8. Todos venimos aquí a sumar e intentar dar nuestro mejor nivel", añadió.

Tras la primera semana de pretemporada, el centrocampista ha explicado que "Molo es un entrenador exigente y quiere que seamos muy competitivos en el día a día. También me he dado cuenta que hay un vestuario muy sano, humilde y con ganas de trabajar. Nadie es imprescindible. Creo que eso va a ser clave para conseguir los objetivos en una competición tan exigente como la 2ª RFEF".