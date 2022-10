Santi Jara: "Tenemos un gran fondo de armario"

Santi Jara atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia. El equipo sigue preparando el encuentro del próximo domingo 9 de octubre a las 17:00 horas ante el Nàstic de Tarragona.

Sobre el encuentro del pasado sábado, Santi Jara hizo valoración y habló de sus minutos como lateral derecho: “Fue un partido que tuvo muchas acciones que cambiaron el encuentro y es cierto que ante esas situaciones te tienes que hacer a todo. El míster me preguntó y le dije que me ponía de lateral sin problema. Quería ayudar al equipo y me encontraba bien. En ese momento lo importante es el equipo”.

"La liga es muy larga y todos vamos a tener nuestro momento”.

También le preguntaron por su primera titularidad de la temporada: “Todos queremos jugar y ayudar al equipo. Tengo que dar razones para que confíen en mí. Esto es el fútbol, unos salen y otros entran. La liga es muy larga y todos vamos a tener nuestro momento”.

"Las ligas se hacen muy largas y hay que ser conscientes de que cada partido hay que ganarlo e ir paso a paso”.

En relación a la cuestión anterior, el extremo de Almansa dejo claro que: “Habrá tramos en los que vamos a tener que tirar de todo el mundo. Las ligas son muy largas, vendrán resultados que no nos guste, lesiones, etc. y habrá que cambiar cosas. El fondo de armario es muy bueno, porque salga el que salga lo hace bien y compite”.

Por último, habló del objetivo y como debe afrontar el equipo la temporada: “Hay que seguir pensando en cada fin de semana. Las ligas se hacen muy largas y hay que ser conscientes de que cada partido hay que ganarlo e ir paso a paso”.