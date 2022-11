El Sanluqueño corta la racha del UCAM Murcia CF (1-0)

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol no pudo sumar su tercera victoria consecutiva en el Estadio El Palmar. Los universitarios cayeron (1-0) frente al Atlético Sanluqueño con un tanto de Jaime López, de cabeza, en la primera parte. Uno de los aspectos a destacar de este choque fue el debut de Samu Mayo con el primer equipo. El centrocampista saltó de titular y firmó una gran actuación a lo largo de los noventa minutos.

Sobre el césped de El Palmar no se vio la mejor versión del UCAM Murcia Club de Fútbol. A pesar de tener el control del balón, los hombres de Jorge Romero no se sintió cómodo durante todo el partido. El equipo no encontró ese último pase en campo contrario y eso hizo que costará generar ocasiones claras de gol. La más clara, con el 0-0, la tuvo Alfredo con un disparo desde la frontal que se fue muy cerca del palo.

En el 33', el Atlético Sanluqueño hizo el gol que decidió este encuentro correspondiente a la jornada 10 del grupo IV de 2ª RFEF. Jaime López, de cabeza, batió al guardameta universitario tras un centro a balón parado.

Ese tanto decidió el partido. Tras el descanso, el UCAM Murcia intentó volver las tablas al marcador, pero no consiguieron dar con la tecla del acierto. Los universitarios llegaban con gente al rematar balones aéreos y movían el balón en busca de los huecos en la línea rival, pero hoy no fue el día.

Manu Ramírez con un centro chut que despejó el meta y un tiro de Fran Lara, tras un saque de esquina, fue lo más destacado en este segundo periodo en el que se vio muy poco fútbol.

El técnico Jorge Romero buscó la solución en el banquillo, pero tampoco estuvieron acertados en esos últimos metros. El Atlético Sanluqueño, desde el 1-0, supo defender la renta y se impusieron en este duelo para quedarse con los tres puntos antes del parón liguero.