Salva Ballesta: "El Villarreal es una de las mejores canteras de España"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Salva Ballesta ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina de cara al partido de mañana viernes frente al Villarrreal B a domicilio.

El entrenador Salva Ballesta ha comenzado hablando sobre este rival. “El Villarreal ‘B’ es una de las mejores canteras de España, de eso no hay duda. Como todo filial, o te muestra una cara que te arrolla, o una cara que es más costosa. No dejan de ser chicos en formación, con otra proyección y otras miras. Creo que están haciendo un gran año. Son jugadores verticales y valientes que incluso te juegan a un toque. Con dinámica de lo que siempre ha sido idea de Villarreal y con una claridad y un potencial ofensivo importante”, declaró.

El cuadro universitario sigue sin conseguir los objetivos deseados y el maño explica que “como cuerpo técnico, sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos de las dificultades que nos estamos encontrando, hay muchos conceptos a cambiar. Además de tener que bailar con las más feas, las lesiones nos están matando. Ayer, estábamos ilusionados con incorporar a Moyita al equipo y tuvo un contratiempo, Alberto igual con el tema de la rodilla. Podemos decir que aún no hemos tenido capacidad de decidir una alineación”.

“Confío mucho en este grupo de jugadores. Si ves bien lo que estamos encajando, hay mucha fortuna. Por muy bien que se esté trabajando, en esto mandan los resultados. Hay que intentar volver a la senda de los resultados positivos lo antes posible”

Respecto al planteamiento para este último encuentro de este 2021, el entrenador zaragozano ha explicado que “tenemos que salir con nuestra idea de fútbol. Creo que logramos provocar situaciones importantes de peligro hasta tres cuartos. Luego nos están faltando los últimos metros, una mejor definición y ese último pase. Son situaciones en las que el jugador busca lo mejor para el equipo, pero no estamos acertando ahí. No tengo dudas de que el equipo va a generar pero, hoy en día y en esta categoría, en cualquier partido nos podemos encontrar cualquier resultado. Hay cosas que mejorar pero somos un equipo que hemos pasado a estar muchísimo tiempo en el campo contrario con 7 u 8 jugadores. La línea defensiva está prácticamente en el centro del campo. Los jugadores lo están dando todo y no tengo ninguna duda de que el equipo irá a más”.

“Nuestra idea es intentar salir lo más agresivo posible e ir a por el partido. Es la mejor manera de intentar que el Villarreal no se sienta cómodo, eso sin balón y con balón el equipo tiene que tener personalidad, valentía. hay que demostrar que está en un club como el UCAM y que tiene que dar su mejor versión”

Sobre la convocatoria, a Salva Ballesta no le ha temblado el pulso para afirmar que “hay bajas. Moyita y jugadores tocados. Llevaremos algunos jugadores del filial y no sólo por las circunstancias. Se lo están ganando. Entrará en la convocatoria quien lo merezca, quien muestre ambición”.

“Cuando no tengo tengo dudas de mi trabajo, lo demás da igual. Siendo jugador, se han ido grandes entrenadores porque no hemos conseguido ganar. Tú ganas, sigues. Aunque trabajes muy poco. Tu pierdes, estás en la calle”

En unos días arrancará el mercado de invierno. “Yo soy el encargado de intentar sacar el máximo rendimiento físico, técnico y táctico del equipo. La dirección deportiva trabaja como dirección deportiva para el devenir del club. Si me piden opinión, yo la doy. Yo, ni pido, ni exijo. El jugador le tiene que parecer bien al Club, ser un jugador UCAM”, sentenció.

