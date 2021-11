Salva Ballesta: "Tenemos que ser valientes en Tarragona"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al partido de este domingo frente al Nástic de Tarragona a las 17h. Dicha rueda de prensa ha sido patrocinada por Zuritech, patrocinador que se une esta temporada a nuestro UCAM Business Club.

Salva Ballesta ha comenzado su intervención ante los medios afirmando que "veo al equipo muy receptivo. Esta semana lo hemos tenido que someter a muchas horas de trabajo. Cuando lleguas sustituyendo a un entrenador siempre vas a contrarreloj. Los chicos están asumiendo bien los conceptos. Ellos son conscientes que tienen que dar un poco más y tienen que ser valientes. Esperamos dar con la tecla para empezar a sumar pronto a sumar de tres en tres".

"El jugador tiene que salir el domingo al campo del Nástic con las cosas muy claras, con esa personalidad y siempre con valentía"

El técnico universitario, que debutará en el banquillo este fin de semana, ha dejado claro que "el equipo va bien preparado de cara al partido de este fin de semana y con la mente clara. Tenemos que ser más contundentes en las dos áreas y responsables. El jugador tiene que creer que se puede conseguir y lo vamos conseguir, no me cabe la menor duda".

Sobre el once del fin de semana, Salva Ballesta ha remarcado que "no he decidido aún el equipo titular. Esta semana se va a entrenar hasta el mismo día del partido, aunque no sea en el césped. Aquí todos los jugadores que hay deben crecer a base del trabajo y dejándose la vida en el campo. Ninguna afición va a pedir explicaciones a unos futbolistas que se dejan el alma en el campo. Esto es así".

"El equipo tiene muchas hambre y ganas de devolverle la ilusión a la afición. Demostrarle sobre todo su compromiso a este Club"

El UCAM Murcia viajará mañana hasta Tarragona para medirse este domingo al Nástic de Tarragona a partir de las 17h. "No me gusta hablar sobre el rival. Solo quiero centrarme en el UCAM Murcia y en mis jugadores. Trabajo duro día a día para hacerle daño en sus puntos débilesal rival e intentar contrarrestar sus fortalezas. Todos los encuentros son súper comprometidos y la igualdad va a ser máxima hata final de temporada", finalizó.