Salva Ballesta: "Va a ser muy difícil ganarnos"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido a los medios de comunicación esta mañana para compartir sus sensaciones de la última victoria ante la RB Linense y de cara al partido de este domingo ante el CD Castellón.

Salva Ballesta ha afirmado que “después de una victoria todo se afronta mucho mejor. Nos enfrentamos este fin de semana a un grandísimo rival confeccionado para conseguir el ascenso. Vamos a ir con la mayor ilusión a hacer nuestro trabajo y atacar sus debilidades”.

“Me encanta jugar entre semana. No te da tiempo ni a pensar, se trabaja muy rápido y el jugador está activo porque está compitiendo. Sin embargo, eso siempre tiene un coste. Hay lesiones, hay golpes que no dan tiempo a recuperarse. No estamos acostumbrados a las jornadas intersemanales pero es una semana bonita. Todo es bonito en el fútbol, si se gana”, añadió.

El UCAM Murcia ha comenzado muy bien el 2022. En los tres partidos disputados hasta la fecha han sumado dos victorias y un empate. “Los equipos que están arriba son los que menos goles encajan. Creo que estamos creciendo a nivel defensivo. Estamos ganando en el área y somos más contundentes. Todo irá mejor. En el fútbol, cuando estás arriba, la cabeza funciona de otra manera y a otra velocidad. Ahora mismo los equipos están viendo estamos volviendo a ser más compacto y agarrido. Queremos terminar con un buen resultado esta semana, pero tenemos que seguir trabajando. Esto es una carrera de fondo”, matizó el entrenador zaragozano.

El domingo se medirán al Castellón fuera de casa. Salva Ballesta ha dejado claro que “es un equipo que está confeccionado para estar arriba. Es un bloque compacto y rápido en bandas. También son fuertes en área y no permiten jugar entre líneas. Es un equipo que es fuerte también en lo social y en lo histórico. Si fuera futbolista es uno de los campos a los que estaría deseando ir en el año”.

Respecto al apartado de fichajes, el técnico sigue manteniendo que “no exijo a ningún jugador. Mi misión es sacar el mayor valor técnico-táctico-físico de los jugadores. Si piden opinión, yo la doy. El equipo tiene que ser confeccionado con una idea UCAM”

“El equipo tiene que mejorar en la contundencia en los metros finales. El equipo roba muy alto, genera ocasiones. En muchos momentos nos falta atacar el área con más ambición”

El defensa Caro, junto a Pedro López, es el único jugador que falta por debutar ya que fue la última incorporación y estará disponible para esta nueva jornada liguera. “En los entrenamientos que estamos haciendo ahora no podemos evaluar un aspecto físico porque son entrenamientos de recuperación. Lo he visto bien. Nos va a dar mucho”, explicó el entrenador universitario.

También tuvo palabras ante la baja de Viti, que estará de baja por lesión. “El Club está trabajando en una incorporación, ya que lo de Viti ha sido un mazazo. Viti estará unos meses fuera y nos estamos jugando mucho. Se está viendo la posibilidad de reforzar ambos laterales”, afirmó Salva Ballesta.