Salva Ballesta: "Nuestro mayor rival somos nosotros"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al partido de este domingo frente al Albacete Balompié.

Sobre el rival, Salva Ballesta ha declarado que "el Albacete Balompié tiene una muy buena plantilla con jugadores verticales y que está confeccionada con el único objetivo de regresar a la categoría de plata del fútbol español. Nosotros tenemos que seguir potenciando las cosas buenas que se están haciendo e intentar no tener ningún tipo de lagunas que nos perjudiquen"

El conjunto universitario afronta este duelo liguero tras caer (2-1) en en la última jornada del grupo II de la Primera RFEF Footters. "En San Fernando vimos dos versiones del equipo. En la primera parte tuvimos que salir con más intensidad. Las sensaciones eran que el rival llegaba con mucha facilidad al área. Sin embargo, en la segunda parte vimos la versión del UCAM Murcia que queremos ver cada fin de semana y que trabajamos día a día: valiente en ataque y con protagonismo. Nuestro mayor enemigo a día de hoy es el propio UCAM Murcia. La semana pasada perdimos por dos errores muy importantes y eso no puede ocurrir", subrayó.

"Cuando las cosas van muy bien no me gusta ponerme muy eufórico, al igual que tampoco me vengo abajo cuando van las cosas mal. Yo entreno día a día con estos jugadores y me transmiten confianza. Solo falta que cambie esta dinámica"

El conjunto de Salva Ballesta se ha metido en la zona de descenso en la tabla. Sin embargo, el técnico ha afirmado que "si nos fijamos solo en los entrenamientos, la predisposición de los jugadores es espectacular. Nosotros estamos trabajando día a día en ser un bloque sólido y que podamos estar en campo contrario el máximo tiempo posible. Esa es nuestra idea. Para eso tenemos que tener un plus de solidaridad, atención e intensidad. Los cambios en el fútbol no se hacen de uno día para otro y todo es más lento cuando no consigues ganar".

De cara al partido frente al Albacete, el extremo Alberto Fernández estará disponible tras cumplir sanción. Además, Moyita ya ha trabajado esta semana con el grupo. "Todos sabemos lo que significa Moyita para este equipo. Es una alegría que vuelva a estar con el grupo de nuevo. Le falta todavía, tiene que coger confianza. Tuvo una lesión importante, pero va por buena línea", finalizó.