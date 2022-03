Salva Ballesta: "Ganar dos partidos consecutivos nos acerca a la permanencia"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al partido de este domingo, a las 12h, frente al Villarreal B. Los universitarios afrontan este duelo liguero tras ganar al Sevilla Atlético y haber roto así su racha negativa fuera de casa en Liga. Salva Ballesta ha afirmado que "el equipo lleva muchos partidos haciendo las cosas muy bien. Contra el Sevilla Atlético encontramos esa claridad a nivel de finalización, ya que tuvimos acciones contundentes, incluso considero que el partido fue corto en el resultado. Nos encontramos mentalmente muy fuertes, con ganas de salir de los puestos de descenso".

Este domingo, el técnico universitario no podrá contar con Fullana para este duelo liguero por acumulación de tarjetas. " Yo creo que todas las bajas son importantes. A todos los entrenadores nos gusta la posibilidad de elegir un once teniendo la plantilla al completo en perfectas condiciones. La baja de Fullana me preocupa en la medida de que no estará disponible, por lo demás, tenemos jugadores capaces de solventar la situación. El que entre estará deseoso de hacerlo bien sobre el césped", matizó.

De cara a este partido, Salva Ballesta ha avisado que "sumar dos victorias consecutivas es importantísimo para acercarnos a la salvación. Sin embargo, hay que ser realistas, no podemos olvidarnos que estamos en puestos de descenso y hay que hacer las cosas extremadamente bien. Es necesario estar plenamente concentrados, ya que cuando cometemos pequeños errores nos hacen gol y cuando cometemos un gran número de errores perdemos los partidos. La euforia debe ser mínima, debemos estar concentrados y no dejar nada al azar. De esta manera se trabaja, intentaremos ganar este partido en casa con ayuda de nuestra afición, se merecen esa alegría. Se trabajará y se luchará para ello, intentando ser protagonistas"

"Nosotros seguiremos trabajando como nos gusta, siendo protagonistas con el balón desde el inicio. Habrá momentos que deberemos observar y contrarrestar si el que domina es el rival. El Villarreal tiene una plantilla con jugadores muy talentosos, verticales y con muy buena transición y movilidad, necesitan muy pocos toques para crear peligro. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y no estaremos pendientes del rival, ya que buscaremos ser dominantes del balón", finalizó el técnico universitario.