Salva Ballesta: "Este equipo cree en lo que hace"

El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol atendió a los medios de comunicación esta mañana en la sala de prensa de El Mayayo en la rueda de prensa previa al encuentro le enfrentará este sábado con el CD Alcoyano en el Estadio BeSoccer La Condomina a partir de las cinco de la tarde.

Salva Ballesta ha analizado el estado actual del cuadro universitario: “El equipo es consciente de que en el último partido el rival no fue superior, pero este partido es muy importante. Queremos coger una dinámica de buenos resultados sobre todo en casa. He visto al equipo intenso, con esa responsabilidad de dónde hay que aprovechar la contundencia de los metros finales. A nivel defensivo, de trabajo y de duelos individuales y de intensidad no hay ninguna duda. A ningún jugador del UCAM Murcia se le pueden reprochar las intensidades durante el partido”.

El equipo universitario sigue avanzando y consolidándose aunque aún sigue teniendo algunos problemas de cara al gol. “Puedes dar directrices sobre cómo atacar o sobre cómo aprovechar las debilidades del adversario. Puedes enseñarles el camino pero los metros finales de un equipo de fútbol es cosa de talento, virtudes, calidad individual, algo que no se entrena. El área es el sitio donde se paga y donde se marcan las diferencias y tenemos que marcarlas”, explicó el técnico.

“Las bajas son Tekio, Farrando y Raúl Palma. Creo que Caro ha llegado muy bien, es contundente y polivalente, puede jugar de central o lateral. Moi es un jugador muy bien dotado de cualidades, el nivel de competición no lo tiene pero no hay problema en que tenga minutos”

Sobre el rival de esta jornada, Salva Ballesta analiza que “el Alcoyano es un equipo muy físico. Lo que hacen, lo hacen bien con poderío físico y un buen juego aéreo. Utilizan mucho el juego por fuera para atacar, no arriesgan mucho por dentro. Son equipos muy físicos que a base de querer y querer te terminan embotellando”.

Para finalizar, el maño aclaró que “si analizas el equipo uno por uno ves una plantilla muy potente. En el fútbol dos más dos no son cuatro. Todo esto se saca con trabajo y dedicación y no tengo ninguna duda de que por parte de los jugadores y el cuerpo técnico es infinita. Luego hay un factor en el fútbol que es la suerte. El creer te puede hacer ganar partidos y el equipo cree”.