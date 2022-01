Salva Ballesta: "El equipo está cogiendo confianza"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Salva Ballesta atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina en la rueda de prensa previa al encuentro que nos enfrentará mañana miércoles a la Real Balompédica Linense.

Salva Ballesta ha comenzado valorando la situación actual del equipo: “Esta semana es diferente. Vamos a contracorriente y hay que recuperar jugadores. El equipo salió con buenas sensaciones de Barcelona y creo que en la segunda parte merecimos más. Dimos una buena imagen aunque recibimos el gol pronto, que nos descuadró un poco. Somos conscientes de que está mejorando. Las incorporaciones están sumando muchísimo. En el partido ante el Linense tenemos que intentar hacer bueno el punto de Barcelona. Conozco a la ‘balona’, no es un rival que te ofrezca muchas cosas a nivel fútbol, pero lo que hace lo hace extremadamente bien. Va a ser un partido muy duro ante un rival muy físico. Tendremos que estar muy concentrados a nivel ofensivo y defensivo”.

Además, el míster ha analizado algunos detalles del último partido ante el filial blaugrana. El zaragozano piensa que “en ese sentido hemos mejorado. Si analizas bien las opciones ves que son dos auténticos golazos. Estuvimos menos intensos por el centro del campo y nos costó apretar. Creo que nos remataron muy poco pero está claro que tenemos que ser intensos de inicio y basar nuestra fortaleza de grupo en apretar mucho a los rivales. En caso contrario, podemos sufrir. Cuando generamos más ocasiones era cuando presionamos más arriba”.

“En esta categoría da igual que te enfrentes al primero o al último. El equipo va en una dinámica ascendente, no sólo a nivel futbolístico sino a todos los niveles. Se ve un grupo más alegre, más unido, se relacionan más que cuando llegamos. Creo que estamos creciendo pero todo esto es lento”

Salva Ballesta además ha explicado que “parece que al equipo le cuesta menos reponerse de los golpes. El equipo no le pierde la cara al partido pese a situaciones adversas. Yo no vi falta de intensidad sino un palo que no esperas. Es una categoría complicada pero eso la hace bonita. El afianzar una forma de trabajar y unas credenciales nos va a llevar a estar más arriba”.

Para finalizar la rueda de prensa, el universitario ha hecho un repaso del estado físico de su plantilla. “Nuestros enanos ya van por 1.90m. Recuperamos a Josete Malagón; Rubén Mesa vuelve a estar a un buen nivel físico; Alberto va mejorando; y Raúl Palma ya está disponible para este partido de liga", sentenció.