Salmerón: "Tenemos que seguir nuestra línea positiva"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol José María Salmerón ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina en la previa al desplazamiento a Linares, donde nos enfrentamos este sábado al Linares Deportivo.

Este sábado, a las 19h, el UCAM Murcia se enfrenta al Linares Deportivo tras haberse visto las caras con dos filiales (Betis Deportivo y Real Madrid Castilla) de forma consecutiva en liga. Sobre el choque de este fin de semana, el técnico universitario ha explicado que “sabemos lo que nos vamos a encontrar. Después de jugar contra dos filiales, donde el ritmo es superior y que cuenta con jugadores capaces de lo mejor y lo peor. Estos equipos son muy distintos. El Linares es un equipo con mucha experiencia y con calidad. Ellos van a ser agresivos. Tenemos que mostrar las mismas armas que ellos y después poner la calidad, jugar en campo contrario y tomar buenas decisiones. Esperamos hacer un buen partido en todos los sentidos”.

"No nos podemos relajar ante el Linares Deportivo. El año pasado perdimos allí y acabó campeón de grupo por delante nuestra. No podemos perder la humildad. Conocemos esta competición y tenemos que tenerle el respeto a todos los rivales. El UE Costa Brava, por ejemplo, no ha perdido aún. Cada semana tenemos que ir al máximo nivel porque el día que no lo hagas vas a perder", subrayó.

“Quiero ver gente en el campo, que haya público que te pueda chillar o aplaudir es algo sensacional. Queremos ver un buen espectáculo, un campo lleno. Lo que no me gusta es jugar sin gente"

José María Salmerón ha avisado que “todos los domingos son importantes. Hay mucha igualdad en este grupo. Unos equipos con unas armas y otros con otras, pero hay una gran igualdad en cada choque. Cada partido será complicado. Tenemos que tomarlo como un partido importante y ojalá podamos conseguir la victoria”.

Sobre el once de este fin de semana, el almeriense ha dejado claro que “cualquiera puede jugar. En esta plantilla va a haber sorpresas todas las semanas, ya que están compitiendo muy bien y trabajando a un nivel muy alto. Cualquier jugador es merecedor de poder jugar de titular. Ojalá se mantenga así, pero hay que trabajar cada día para ser titular”.

El UCAM Murcia cuenta con una plantilla muy completa en todas sus líneas. “Siempre destaco al grupo. Creo que el equipo compitió bien. Muchas veces solo nos fijamos en los once que salen de inicio, pero yo me quedo con la gente que sale del banquillo. El viernes los cambios salieron muy enchufados al campo y a un gran nivel para conseguir victorias. En esta plantilla se está demostrando ese nivel cada día. Todo el mundo es importante”, finalizó el técnico almeriense.