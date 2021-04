Salmerón: "Nos exigimos dar lo máximo en cada partido"

El técnico José María Salmerón ha comparecido esta mañana de viernes, como es habitual, para analizar la actualidad del primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol de cara a nuevo choque liguero. El almeriense ha afirmado que "la semana ha sido muy buena. Hemos trabajado bien y estamos con mucha confianza. Tenemos a toda la plantilla sana, menos Tropi. Es importante contar con todos los futbolistas disponibles de cara al fin de semana, aunque luego sea para mí más complicado hacer el once porque todos están a un excelente nivel. Siempre es bueno para el entrenador poder elegir".

Sobre el posible once inicial de cara al domingo frente al Algeciras, tras las altas de Charlie Dean y Adri León, quienes se perdieron el último partido por sanción, el entrenador universitario ha explicado que "durante la semana no intento pensar mucho en la alineación. Me gusta más fijarme en el trabajo diario. Todos están a un gran nivel. Frente al San Fernando todos estuvieron muy bien, incluso los que salieron desde el banquillo. Cualquier futbolista ahora mismo puede jugar este fin de semana".

Los hombres de José María Salmerón visitan este domingo el campo del Algeciras, equipo que quedó campeón del subgrupo A . "Es un conjunto muy aplicado y solidario. Sabe jugar muy bien e incluso busca tener el control de la posesión. Además puede correr al espacio con jugadores muy verticales, así que es un rival muy completo. Suele adaptarse muy bien a cada partido", analizó.

El UCAM Murcia mantiene el liderato del grupo tras sumar dos victorias consecutivas en esta segunda fase del campeonato con 39 puntos, al igual que el Linares Deportivo. "Todos nos exigimos ganar. No nos fijamos en la posición, pero sí nos exigimos dar nuestro mejor nivel cada partido. El domingo nos vamos exigir para ganar el encuentro ante el Algeciras y si somos primeros, mejor. Sabemos que tenemos un gran potencial en esta plantilla y todos están muy implicados. Somos humildes, pero también somos ambiciosos", finalizó.