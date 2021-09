Salmerón: "No miro la clasificación"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer la Condomina, previa al partido de este sábado ante la RB Linense a las 17h.

El entrenador José María Salmerón ha declarado que "la situación es buena, estamos quintos clasificados. Prefiero estar arriba en la tabla que abajo, pero no es un aspecto que me preocupa. Me preocupa el día a día, que esté equipo sea más equilibrado, que cada semana sea mejor en todas las fases del juego. La Primera RFEF Footters es una competición muy dura, en la que los rivales nos pueden superar por momentos, pero preferimos ir partido a partido".

El conjunto universitario viaja a La Línea con una racha de tres partidos sin conocer la derrota, mientras que La 'balona' encadena dos partidos sin sumar. "Las rachas, tanto si son positivas como negativas, no las veo que otorguen ninguna ventaja. Cada partido es un mundo y los rivales son diferentes. Son un equipo que tienen jugadores muy desequilibrantes por banda que trabajan muy bien los centros laterales, pero a su vez tienen también jugadores muy técnicos que juegan muy bien por dentro", explicó Salmerón.

Respecto al cambio de horario del partido, el técnico universitario ha subrayado que "es cierto que son solo dos horas las que ha cambiado el horario y nuestro plan de entrenamiento no se ha visto afectado demasiado, pero preferimos que el partido hubiera sido a las 19:00, como estaba estipulad en un principio, por el hecho de que a las 17:00 todavía puede hacer calor y los jugadores pueden resentirse debido a las altas temperaturas".

Sobre el posible once para esta jornada, el míster ha afirmado que "puede ser que haya algún cambio para el partido con el Linense, pero nada fuera de lo común, ha sido la tónica habitual en estos primeros partidos de la temporada debido a la gran competitividad que existe en nuestra plantilla. Viti está descartado por problemas musculares, y debemos esperar hasta mañana para ver la forma física de Xemi y Alberto Fernández".