Salmerón: "No hay ningún rival fácil, el Sanluqueño es un equipo muy peligroso"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido a los medios de comunicación en El Mayayo antes del entrenamiento matinal.

Sobre el partido del próximo domingo, el entrenador ha asegurado que “no hay partido fácil. El Sanluqueño se ha metido entre los tres primeros en un grupo con equipos muy importantes. Es un equipo muy peligroso fuera de casa. Que no hayan ganado en sus tres partidos no significa que no puedan hacerlo ahora. Tenemos que ir con la máxima intensidad porque nos jugamos mucho”.

El conjunto universitario llega envuelto en una racha positiva de resultados. José María Salmerón asegura que “ganar un partido no significa que se vayan a ganar todos. Vamos en una buena línea y estamos trabajando bien, pero el fútbol no es una ciencia exacta. Hay muchos aspectos que participan dentro de un partido y se puede poner complicado. En Algeciras no fue un partido fácil y no lo va a ser el domingo tampoco”.

Jordi Sánchez, que estaba cuajando unos buenos encuentros, se perderá el encuentro tras ver la quinta amarilla ante el Algeciras. “El equipo está trabajando bien. Jordi es un jugador importante, como todos los que tenemos. El que salga lo va a hacer bien ya que esta semana hemos trabajado bien”, explicó.

El técnico universitario se siente tranquilo y asegura que, además de Aketxe, hay más variables para suplir la baja de Jordi Sánchez. “Pablo Espina también es delantero y puede hacer esa función. También tenemos a Xemi o Alberto que nos pueden aportar cosas en esa posición. Cualquier jugador puede salir, y quien salga va a salir a tope”, explicó.

Respecto al encuentro del Algeciras, José María Salmerón explicó que “no creo que faltara ambición. Nos faltó intensidad. Aunque no fue una gran primera parte, sí fuimos superiores al Algeciras. El partido podría haber sido de otra forma, fijaros lo que puede cambiar una jugada, hoy no tendríamos a Jordi sancionado y podíamos haber ganado el partido. En la segunda parte sí sufrimos más pero es una situación que se puede encontrar cualquier equipo".

El entrenador universitario dio su perspectiva sobre el Atlético Sanluqueño. “Las características de los jugadores son las que hay. Imagino que defenderán con muchos jugadores detrás del balón. A balón parado y en las transiciones ofensivas son un equipo peligroso”, sentenció.