Sadiel Rojas: "Somos un equipo intenso, no duro"

El capitán del UCAM Murcia CB se ha puesto delante de los micrófonos para hablar del contexto actual que rodea al UCAM Murcia CB y del partido que les enfrentará a Baxi Manresa. Está feliz con cómo está jugando el equipo y el juego que está desplegando. “Nuestro equipo de verdad no es un equipo duro. Este año tenemos mucho talento, mucha calidad, somos el equipo que más puntos mete. Tal vez yo soy duro e intenso, pero el resto de mis compañeros no lo son. La gente nos critica como agresivos. Para mí es igual, estoy acostumbrado. Pero calificar así al equipo es injusto”.

El jugador dominicano acepta todo tipo de críticas sobre su juego en la cancha, pero le duele que se hable mal de él fuera de ella. “A mí no me gusta cuando se ataca a mi persona fuera de la cancha. En la cancha vale. Pero llevo ocho años en España jugando con UCAM Murcia, sin perderme un partido y aguantando gente contra mí en todas las canchas sin ningún tipo de problema. Pero fuera de la cancha no me gusta cuando se meten conmigo como persona. Porque todos los que me conocen saben que soy un buen tipo”. Ha querido también explicar cómo es su forma de comportarse dentro de la cancha. “Cuando a mí me dan un golpe duro, fortuito o no fortuito, tampoco tengo una persona dándome la mano. Es normal, son contrarios dentro de la cancha. Yo recibí muchas críticas por un golpe fortuito con Bell-Hynes. Hablé con él después del partido y le dije: “oye ¿tú piensas que fue intencionado? Si piensas esto lo siento, pero fue totalmente fortuito”. Y él me contestó que no. Que en ningún momento lo había pensado, que así se lo transmitió a sus compañeros y que tampoco entendía tanto ruido”.

Después de ocho temporadas reflexiona sobre lo que ha tenido que hacer bien parar tener minutos con cada uno de los entrenadores. “He estado aquí con ocho entrenadores y he jugado con todos. Si a todos los entrenadores les gusto, es que estoy haciendo algo correcto por el equipo”.

Tras el partido contra Morabanc Andorra, mientras los dos equipos discutían en el banquillo universitario, se vio a Sadiel Rojas totalmente solo en mitad de la cancha. “Yo no quise entrar en el último lío de Andorra, porque cuando yo entro aunque sea a separar y proteger a mis compañeros hay un foco sobre mí. Parece que estando Rojas todo se va a magnificar. Así que me quedé solo en el medio campo”

Por último, el capitán universitario esperas un ambiente excepcional ante Baxi Manresa. “Necesitamos a todo el público aquí animándonos a nosotros durante los 40 minutos. Baxi Manresa es un gran equipo, con un gran entrenador, Pedro Martínez. Tenemos que salir a este partido con todo, con ganas”.