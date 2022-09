Ryan Luther: "Tenemos una plantilla muy completa"

Arizona, Lituania, Turquía y ahora Murcia. Ese es el corto pero intenso camino de Ryan Luther, una de las 7 caras nuevas que presenta el UCAM Murcia para la temporada 2022/2023: “Significa mucho venir a Murcia. He visto mucho la Liga Endesa. Tener una oportunidad en UCAM Murcia es muy importante para mí. Desde mi llegada todo el mundo me ha tratado de forma increíble. En el vestuario todos los chicos son magníficos y estamos trabajando duro para hacer una gran temporada”.

El norteamericano con pasaporte irlandés lleva ya más de un mes en la Región y está deseoso por comenzar a competir. “Las dos primeras semanas fueron duras. Pero ahora ya estamos todos. Los entrenamientos van muy bien y yo cada vez me voy sintiendo más a gusto. Me estoy adaptando al estilo de juego que quiere Sito y el equipo y tengo muchas ganas de empezar la temporada”, ha confirmado un Ryan Luther encantado con Sito Alonso: “Puedo adaptarme a otras posiciones en la pista. Ahora estoy centrado en trabajar cada día y dar todo lo que el equipo necesite. Sito me ha pedido que juegue a mi estilo, que tire. Pero también me ha pedido un esfuerzo en defensa. Que esté en continúa conexión con mis compañeros y que me esfuerce mucho en el rebote ofensivo y defensivo”.

Un gran tirador que abrirá el campo y sumará en muchos aspectos a la amplia plantilla murciana: “Estoy muy impresionado con la plantilla. Tenemos muchos jugadores capaces de hacer muchas cosas diferentes. Quiero dar el máximo de mi nivel para añadirlo a esta plantilla tan completa”.

Un estado de forma que el UCAM Murcia deberá seguir trabajando y mejorando en los entrenamientos a pesar del deseo de jugar un partido más antes del pistoletazo de salida de la competición. “Queríamos jugar un amistoso en la Región, pero ha habido muchas dificultades en traer equipos a Murcia. A Granada no le encajaba por agenda. Teníamos cerrado jugar un partido este sábado ante un equipo griego, pero ayer se cayó por problemas logísticos. Nos encantaría jugar un partido, creemos que es bueno, pero ahora mismo no tenemos rival”, ha concluido Alejandro Gómez.