Rubén Mesa: "Toda la plantilla está muy comprometida"

Rubén Mesa ha sido el protagonista esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El delantero ha comenzado su intervención afirmando que "la victoria era deseada, ya que veníamos haciendo un trabajo bastante bueno semanas atrás y nos merecíamos tener más puntos en la clasificación. En Sevilla sacamos el resultado que queríamos y ahora tenemos otra final este domingo".

El UCAM Murcia rompió la semana pasada su racha negativa fuera de casa y regresó a la senda de la victoria. "Ganar siempre es positivo y más en la situación en la que estamos. Esos tres puntos nos refuerza. El míster nos dice que sigamos entrenando de la misma manera. Estamos todos comprometidos, queremos la salvación y todo depende de nosotros", afirmó.

El delantero universitario sumó el pasado fin de semana su tercer partido consecutivo como titular. "Trabajo cada día a mi máximo nivel, dejando la vida en los entrenamientos para aprovechar luego mis minutos en el campo. Todos los que jugamos arriba queremos hacer gol, pero insistimos también en ese aspecto en los entrenamientos. Soy una persona a la que le encanta la presión. Eso me favorece. Ahora mismo no me están saliendo las cosas, pero los goles llegarán", destacó el futbolista.

Para finalizar, Rubén Mesa ha subrayado que "estoy muy feliz aquí, solamente puedo dar las gracias al Club por la oportunidad que me está dando. Venía de una situación complicada y es como si hubiera visto la luz. Me encuentro súper contento en el UCAM Murcia".