Rubén Mesa: "El partido ante el Linares es una final. No hay más partidos"

El primer equipo de la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha regresado esta mañana al trabajo en El Mayayo para preparar su próximo compromiso liguero. El delantero Rubén Mesa ha sido el encargado de atender a los medios y ha comenzado su intervención hablando de las sensaciones del conjunto universitario tras el empate conseguido en casa del Algeciras: "El equipo iba con el único objetivo e ilusión de conseguir los tres puntos. Salimos bien al césped e incluso nos pusimos delante, pero en un error, de los que cometemos los humanos, el línea pita fuera de juego y se confunde. Al final solo se pudo sumar un punto y ahora nos toca centrarnos en el rival del domingo".

"Todos llegamos a entrenar con optimismo, a pesar de la situación. Solo pensamos en el domingo"

Este fin de semana, el UCAM Murcia recibe la visita del Linares Deportivo. El delantero universitario ha remarcado que "Solo queda ese partido. Nos lo vamos a tomar como una final y queremos los tres puntos. No miramos a nadie. Nosotros somos los que tenemos que ganar".

Sobre el rival, Rubén Mesa ha subrayado que "en nuestra casa no podemos dejar escapar ningún punto. Tenemos que ir a por la victoria, es una final y no hay más partido. El equipo tiene que ser sólido y hacer daño al Linares Deportivo en sus debilidades".

Para finalizar, el 21 universitario ha declarado que "me encuentro bien físicamente de cara a este último tramo de la temporada. Me gustaría ayudar al equipo con más goles, pero me dejo la vida en cada entrenamiento y en los partidos por conseguir el objetivo de la salvación".