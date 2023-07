Rodri Ríos: “Es muy positivo que te definan por tu capacidad goleadora”

Rodri Ríos, veterano delantero de 33 años que llega al Real Murcia para competir en el grupo 2 de primera federación tras ser el máximo goleador de la categoría -marcó 23 goles en 28 partidos con el Ceuta, equipo en el que recaló en noviembre de 2022-, dijo este miércoles en su presentación como grana que el hecho de "que te definan por tu capacidad goleadora siempre es positivo".

Rodrigo Ríos Lozano, nacido en Soria el 6 de junio de 1990, acudió al estadio Enrique Roca para protagonizar un acto en el que estuvo acompañado por el director deportivo del club, Javier Recio, quien elogió al jugador.

"Hacer un fichaje como el de Rodri significa mucho más allá que fichar a un jugador para el club", llegó a declarar el ejecutivo murcianista.

"En el poco tiempo que llegó aquí ya me he dado cuenta de la dimensión del club al que he venido", declaró este atacante que se formó en las canteras del Sevilla y el Barcelona y también estuvo en el Zaragoza, el Almería, el Valladolid, la Cultural Leonesa, el Granada, el Oviedo, el Logroñés y el Córdoba, del que proviene, así como en el Sheffield Wednesday y el Bristol City ingleses y en el 1860 Múnich alemán.

Con respecto al fichaje en sí apuntó lo siguiente: "Ya tuvimos contacto hace unos meses y este verano me volvieron a llamar. Ese nuevo acercamiento me hizo decantarme por el Murcia aunque tenía cosas de Segunda División. Es como dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante y éste es el sitio perfecto para hacerlo".

Sobre sus números del anterior curso reconoció que "el año pasado fue muy bueno y eso sirvió para estar aquí hoy".

"Que te definan por tu capacidad goleadora siempre es positivo y un orgullo. Esa responsabilidad me encanta, la necesito y la quiero, por lo que es un placer tenerla", añadió.

Rodri es un ariete que se las apaña solo en la punta del ataque o con un compañero a su lado: "He jugado de todas las formas posibles, tanto como único delantero como acompañado y lo importante es que el equipo funcione".

"Convoco a toda la afición a que venga al estadio y que esté con nosotros lo máximo posible durante toda la temporada", manifestó el delantero centro a priori titular de un equipo que ya lleva tres amistosos disputados en esta pretemporada.

El último lo perdió por 0-1 ante el Zaragoza, de LaLiga Hypermotion, tras haber empatado a cero el primero frente al Sheffield Wednesday inglés y ganado el segundo por 2-1 contra el Damac de Arabia Saudí.