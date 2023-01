Ricardo Mayor: "Mayor: Tenemos una gran ocasión para ser campeones"

Ricardo Mayor, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida que disputará su primera Supercopa de España de fútbol sala, ha afirmado este martes, a cuatro días de iniciar el torneo, que tienen "una gran ocasión para ser campeones" y que irán "a por ella al 100%".



El joven cierre de Librilla, de 22 años y que en verano regresó al club en cuya cantera se formó después de haber estado cedido durante dos temporadas en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ya piensa en el partido que se disputará el sábado a las ocho de la tarde en la localidad valenciana de Alzira frente al Fútbol Club Barcelona.



Será la segunda semifinal y el equipo que la gane se medirá en la final del domingo a las siete y media al vencedor de la primera entre el Movistar Inter y el BeSoccer UMA Antequera.



El conjunto grana estará acompañado por aficionados en esta competición pues el autobús que ElPozo ha puesto a disposición de sus seguidores ya se ha completado y a esos hinchas se unirán los que se desplacen en coches particulares.



"Vamos con ilusión y ganas de lograr el título sabiendo que nos enfrentamos al rival a priori más difícil pero ya le ganamos en la Liga en nuestra pista", ha indicado Ricardo Mayor en la rueda de prensa que ha ofrecido.



"Con un título en juego se compite con otra mentalidad y la presión es para los dos equipos pues tanto la plantilla del Barça como la nuestra están hechas para ganar y tenemos una gran ocasión para ser campeones y vamos a ir a por ella al 100%", ha añadido.



Para eso los integrantes del equipo dirigido por Javi Rodríguez han vuelto "bastante bien de los pocos días de vacaciones", según Mayor, quien no tendrá que cubrir al pívot brasileño Carlos Vagner "Ferrao" al estar éste lesionado.



"La baja de Ferrao es importante para el Barça ya que es su referencia, pero el partido será parecido a los últimos que hemos disputado contra ese equipo", ha apuntado el jugador charcutero, que aspira a levantar el trofeo y conseguir "el que sería mi primer título como profesional y eso es un plus y algo muy ilusionante".



Mayor, pese a su juventud, se ve "como uno más dentro de un grupo con todas las capacidades para llevarnos esta Supercopa" y no ha ocultado su deseo de continuar en la que es su casa mucho más tiempo.



"Ha habido conversaciones para ampliar el contrato pero todavía no se puede decir nada al respecto", ha comentado un jugador que en la presente Liga de Primera División lleva cuatro goles marcados en 15 encuentros disputados.