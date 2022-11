La RFEF rechaza que el Algar-Celta se celebre en el Cartagonova por el mal estado del césped

El partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol entre el Algar y el Celta de Vigo, programado para este domingo a las cuatro de la tarde en el estadio municipal Cartagonova, de Cartagena, no se disputará en ese escenario por el rechazo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el equipo local corre el riesgo de ser eliminado.



Ese es el temor que tienen en El Algar, tal y como han señalado fuentes del propio club después de que el mal estado en el que se encuentra el terreno de juego por estar en proceso de resiembra desde hace unos días por el Cartagena, que disputa en ese campo sus partidos como local en LaLiga SmartBank, haya llevado a la RFEF, que organiza la Copa del Rey, a descartarlo para la disputa del choque entre un Preferente Autonómica y un Primera División.



El club de la diputación cartagenera pretendía jugar en su campo, el Sánchez Luengo, pero la falta del aforo exigido y el césped artificial no lo hicieron viable.



Desde la entidad que preside José Ángel García Pellicer se contactó con el Ayuntamiento de Lorca para llevar el encuentro al estadio Francisco Artés Carrasco, opción que también quedó descartada, y finalmente, tras la mediación del Consistorio de Cartagena, se optó por el Cartagonova, que por la resiembra prevista tiene mucha arena sobre la hierba.



A menos de 48 horas para que el encuentro se dispute no hay escenario para el duelo y el Algar corre el riesgo de ser eliminado sin jugar el choque para el que ya se han vendido más de 4.000 entradas.



Pese a que desde el ayuntamiento se garantizaba que el terreno estará en condiciones apropiadas, se ha llegado a esta situación que se complica dada la negativa de la RFEF a aplazar el partido.