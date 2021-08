La Región de Murcia logra una medalla olímpica con Diego Fructuoso

La Región de Murcia ha logrado una medalla olímpica en los Juegos de Tokio con Diego Fructuoso, aunque este cartagenero de 39 años no subirá al podio en la capital japonesa, lo cual no significa que no haya contribuido de manera decisiva a que lo haga el menorquín Joan Cardona, bronce en la competición de vela dentro de la clase Finn, cuyo equipo entrena el de El Llano del Beal.

Fructuoso, experimentado regatista y técnico de vela -el 6 de octubre cumplirá 40 años-, ocupa ese cargo desde octubre de 2019 cuando la Real Federación Española de Vela (RFEV) apostó por él para preparar los Juegos.

El técnico lo fue antes de las clases Laser Estándar y Laser Radial durante los años 2014 y 2015 y también fue entrenador de los equipos nacionales de México, Suiza y Brasil.

"Llego a una clase olímpica que conozco muy bien como regatista y como entrenador, además de a los propios deportistas, que en ocasiones han sido rivales. Estoy muy ilusionado porque creo que puedo darle el empujón que necesita al equipo de cara a los Juegos", manifestó entonces Fructuoso, quien en ese momento todavía perseguía la clasificación.

Ahora, casi dos años después se demuestra que sus palabras tenían fundamento y la medalla igualmente es suya.

Desde el ayuntamiento de Cartagena se han hecho eco de este éxito.

"Detrás de un campeón siempre hay un gran entrenador", se lee en la cuenta oficial de Twitter del Consistorio y en el tuit se afirma que es "un auténtico orgullo" contar con este deportista.