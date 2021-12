El recital de Biel Ribas no evita un nuevo pinchazo de UCAM Murcia CF

Biel Ribas no puede ganar los partidos, puede evitar que su equipo encaje más goles. El guardameta balear ha ofrecido en la Ciudad Deportiva del Villarreal un nuevo recital para impedir que UCAM Murcia CF, que no levanta cabeza, encajará una derrota más abultada ante un rival que se ha mostrado superior y ha hecho más méritos para sumar los tres puntos y colocarse como líder del grupo II de 1ª RFEF. Con esta nueva derrota los universitarios llegan al paréntesis navideño con un pobre bagaje de 4 puntos sumados en los últimos 6 partidos no dejando demasiadas señales de mejoría. La llegada de Salva Ballesta al banquillo universitario no ha supuesto el revulsivo esperado.

Llega el cuadro azul-dorado al parón navideño en puestos de descenso, una situación que nadie esperaba, y que va a obligar, una vez más, a la entidad a realizar un nuevo esfuerzo para hacer cambios en una plantilla que no funciona y en la que hay jugadores que ven muy cerca la puerta de salida para llegada de refuerzos que puedan cambiar una dinámica que comienza a ser preocupante en el club.

En el partido de este viernes el Villarreal B ha comenzado adelantándose en el marcador con un penalti transformado por Lozano para llegar al descanso con ventaja local. El cuadro de Miguel Álvarez ha sido superior mientras que los visitantes no acababan de funcionar.

Tras el paso por vestuarios Salva Ballesta ha dado entrada en el terreno de juego a Tropi para sentar a un Mario Abenza que está muy lejos de ser el jugador que se esperaba tras su incorporación el pasado verano. Como sucediera en la primera mitad los locales tenían el control del juego. Poco a poco UCAM ha comenzado a ofrecer mejores sensaciones y, como consecuencia de ese trabajo, ha llegado el gol del empate en una acción a balón parado que ha aprovechado el central Charlie Dean.

Después de la igualada los universitarios han buscado con más fluidez la portería local pero el Villarreal ha tomado el mando del partido y en la recta final han disfrutado de varias ocasiones para encontrarse con un entonado Biel Ribas, que hasta en tres ocasiones, ha evitado que los amarillos se colocaran por delante. A falta de 7 minutos para la conclusión del partido ha llegado la acción la que Diego Collado ha logrado edl gol de la victoria aprovechando una indecisión de la zaga universitaria. Desde ese gol y hasta el final del partido ha sido un querer y no poder de un UCAM que no levanta cabeza y no consigue mejorar sus prestaciones.

El equipo se marcha de vacaciones hasta el próximo 27 de diciembre que retornará a los entrenamientos, el 29 de diciembre, si la situación sanitario no lo impide, jugarán el partido a beneficio de Cáritas en BeSoccer La Condomina frente al Real Murcia.