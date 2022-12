El Real Murcia visitará este jueves a la Unió Esportiva Cornellà en partido intersemanal correspondiente a la decimoquinta jornada liguera en el grupo 2 de la Primera RFEF con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que le permitan continuar en puestos de promoción de ascenso a LaLiga SmarBank y tal vez poder acercarse a la posición que permite subir directamente y que ahora mismo tiene a cinco puntos de distancia.



El partido comenzará a las cuatro de la tarde en el RCDE Stadium de Barcelona y el cuadro grana, que viene de vencer por 1-0 al Club Deportivo Alcoyano con gol de Dani Vega en el estadio Enrique Roca, lo afrontará ocupando la quinta posición en la tabla con 22 puntos sumados. Los de Mario Simón aparecen por detrás del Club Deportivo Castellón y el Club Deportivo Eldense, ambos con 27; y los filiales de la Real Sociedad y el Atlético Osasuna, que tienen 24 y también 22.



Para este choque causan baja el defensa lateral derecho Mario Sánchez, por lesión; y el centrocampista Julio Gracia, con gripe, mientras que estará disponible el delantero venezolano Nicolás Fedor "Miku" tras haber dejado atrás los problemas físicos que le afectaban.



Tras este choque tocará recibir el domingo a las cinco de la tarde al Centre d'Esports Sabadell, por lo que la exigencia física es grande y así lo ha admitido Mario Simón.



"Tenemos dos partidos en una semana y habrá hacer algunos cambios en la alineación, pero buscaremos el mayor rendimiento de la plantilla en ambos, aunque el más importante es siempre el más cercano", ha comentado al tiempo que ha destacado el hecho de jugar en el RCDE Stadium, un campo de Primera División en el que disputa sus partidos como local el Real Club Deportivo Espanyol.



"Jugar en un escenario como ese ayuda a ver buen fútbol y le da valor a la Primera RFEF", ha remarcado.



Enfrente estará el decimoquinto clasificado, un Cornellà que suma 17 puntos y viene de empatar a dos en el campo del filial del Athletic de Bilbao.

Audio





"Es un equipo muy ordenado que juega con tres centrales y carrileros muy profundos y que es incómodo porque llega con mucha gente al área y tiene buen control del juego y jugadores de calidad de tres cuartos de campo hacia adelante, por lo que presentará dificultad", ha destacado del conjunto catalán un Simón que está acostumbrado a que se cuestione su continuidad cada vez que los resultados no acompañan.



"El respeto al entrenador en España dura poco y en este club, en particular, las tormentas se suceden y al día siguiente suele salir el sol. Aquí hay jugadores que no han vivido ambientes como éste y cuando las cosas no van bien se resta mucho, pero el equipo está cada día más cohesionado y mostrando equilibrio y ha encontrado la línea de juego a seguir", ha apuntado para acto seguido enviar un mensaje al entorno.



"Debemos tener estabilidad y que todas las semanas no sean de ruido pues así se obtiene la mejor versión de cada uno y a nivel colectivo. El jugador necesita esa tranquilidad y esa confianza y a partir de ahí seguramente encontraremos esa mejor versión", ha afirmado para resaltar también en su comparecencia que en el mercado de invierno en el Murcia "no debe traer grandes revoluciones y los posibles fichajes no nos deben despistar".