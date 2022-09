El Real Murcia sigue sin aprobar en el Enrique Roca

El Real Murcia sigue sin aprobar la asignatura de Nueva Condomina. El conjunto de Mario Simón, tras dos triunfos lejos de casa, regresaba a su estadio con el objetivo de lograr el tercer triunfo consecutivo y mantenerse en lo más alto de la clasificación. Al igual que sucedió en la primera jornada de competición, frente al Calahorra, los granas han vuelto a caer en los mismos errores que en el partido inaugural, han dominado el partido pero no han sido capaces de marcar gol en 180 minutos como locales, incluso en la tarde de este sábado han podido salir derrotados de no ser por la actuación de Miguel Serna en la últma acción del primer acto y de no haber mandado al travesaño un lanzamiento el cuadro visitante. La afición, que ha vuelto a ser muy numerosa, ha estado apoyando a los suyos hasta el final pero se han vuelto a marchar con el mal sabor de boca de no ver a su equipo ganar como local.

El Real Murcia llegaba a la jornada 4 de liga tras un gran inicio de campaña, sumando 7 de los primeros 9 puntos. Mario Simón dio continuidad al bloque que logró los 3 puntos en Zubieta ante el filial de la Real Sociedad y solo realizó un cambio: dio entrada al goleador Dani Vega en lugar de Loren Burón.

Echó a rodar el balón por segunda vez esta temporada en el estadio Enrique Roca con un gran ambiente en las gradas. El conjunto pimentonero llevó el peso del juego durante los primeros 45 minutos. El Real Murcia comenzó atacando por ambas bandas. Dani Vega y Miku tuvieron las primeras ocasiones granas tras rematar dos centros laterales. A la propuesta ofensiva del Murcia se sumó Pablo Ganet, que con sus conducciones y sus disparos lejanos fue la gran arma pimentonera para hacer daño al Numancia. Los de Mario Simón no consiguieron concretar ninguna ocasión. Por su parte, el Numancia contó con sus mejores minutos al filo del descanso. Miguel Serna, el portero murcianista, tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones para repeler los remates de David González y Bonaldo.

Tras la vuelta de vestuarios, el partido se igualó mucho y el Real Murcia no dominó tanto como en la primera mitad. Eso sí, salió más enchufado que su rival y creó peligro sobre la meta del Numancia. Primero fue Sergio Aguza con un disparo lejano que se marchó rozando el poste. Luego fue Pedro León el que lo intento desde el pico del área con un disparo con mucha calidad que se marchó rozando la escuadra. Con el paso de los minutos y los cambios, el Numancia mejoró. De hecho, el cuadro dirigido por Diego Martínez contó con la oportunidad más clara del encuentro. Fue en un disparo desde la frontal del área de David González que se estrelló en el poste, para suerte grana. Los de Mario Simón continuaron amenazando la meta rival con transiciones ofensivas, pero ninguna prosperó en gol. Con el resultado inicial de 0-0 finalizó el choque.

Mario Simón: "Nos ha faltado tomar mejores decisiones en los metros finales"

Mario Simón atendió a los medios de comunicación tras el empate a cero entre el Real Murcia y el Numancia en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El técnico pimentonero comenzó realizando una valoración general del encuentro: << hemos dominado el partido ante un muy buen rival, sobre todo en la primera mitad; en la segunda parte nos ha faltado calma para llegar más al ataque >>.

Preguntado acerca de qué le faltado al equipo para ganar: << nos ha faltado una mejor toma de decisiones en los metros finales para generar oportunidades más claras >>.

Mario Simón finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre el estado físico de Javi Rueda: << Javi ha tenido una pequeña sobre carga y hemos decidido hacer el cambio por precaución y también para buscar algo diferente con Mario Sánchez >>.