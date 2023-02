Real Murcia, a seguir la racha ante el colista

El Real Murcia, tercer clasificado del grupo 2 de la Primera RFEF, visitará este sábado al Club Deportivo Calahorra, que es el colista con el propósito de obtener su tercer triunfo consecutivo y así consolidar su posición en zona de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank y, si es posible, acercarse al lugar que permite subir directamente.

El partido, que abrirá la vigésimo quinta jornada del campeonato, comenzará a las cinco de la tarde en el estadio La Planilla y el conjunto dirigido por Mario Simón lo afrontará desde el tercer puesto que ocupa con 40 puntos sumados y estando a cinco del líder Club Deportivo Eldense y a cuatro del Club Deportivo Castellón, segundo.

El sexto, que es la Sociedad Deportiva Logroñés, el rival al que mirar pensando en la promoción, está ya a cinco puntos de los murcianistas.

El Calahorra, por su parte, cierra la tabla con 18 puntos y uno de ellos lo logró en el estreno de la temporada, con su 0-0 en el estadio Enrique Roca.

El Murcia, que viene de ganar por 0-1 en el feudo de la Unión Deportiva Logroñés y antes por 2-0 contra el Nástic de Tarragona en casa, confía en mantener la racha y para ello su entrenador tendrá las bajas del centrocampista Sergio Aguza y el delantero Andrés Carrasco, ambos lesionados.

Es posible que el también delantero Dani Romera, fichado en el mercado de invierno, debute aunque seguramente no como titular después de haber superado las molestias que arrastraba.

De hecho, lo normal es que Simón repita el once que dispuso el pasado domingo en Las Gaunas y que fue el formado por Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Íñigo Piña y Arnau Solà, en la defensa; Ale Galindo, Julio Gracia y Arnau Ortiz, en el centro del campo; y Pedro León Sánchez, Alfon González y Alberto Toril, en la delantera.

"Con los resultados que estamos logrando resulta difícil cambiar el once", indicó el técnico madrileño al referirse a la alineación que prevé disponer en Calahorra.

El preparador grana, antes de viajar a tierras riojanas, avisó del peligro que entraña este nuevo envite por mucho que el rival sólo ganase uno de sus últimos 14 partidos -empató cinco y perdió ocho-.

"En esta categoría un partido fácil es imposible y sabemos lo que se juega el Calahorra. Si nos vamos a los datos es un equipo que, en su campo, sólo le consiguieron ganar cuatro rivales y, además, esta semana llovió mucho por allí y no sabemos en qué condiciones estará el terreno de juego, aunque eso, pese a que condicione el partido, no nos puede servir como excusa en un partido de dificultad máxima y frente a un adversario que no bajará los brazos", afirmó.

Simón también hizo alusión al buen momento de su equipo. "Vivimos un momento estable, con los llegados en el mercado de invierno adaptándose muy rápidamente, y la plantilla está concienciada en este tramo final también de lo que nos estamos jugando”, aseguró.