El Real Murcia salva un punto en San Fernando (1-1)

El Real Murcia sale vivo de su visita al Iberoamericano 2010 para medirse al CD San Fernando. El conjunto grana, que no hizo méritos para regresar a casa con la victoria e incluso el empate, podría catalogarse de injusto, salvo un punto en la recta final cuando Carlos Blanco cometió un penalti, tan absurdo como claro, que se encargó de transformar Iker Guarrotxena, Pedro León ya no estaba sobre el terreno de juego, para hacer el gol del empate que igualaba el conseguido por Daniel Aquino, en el minuto 25 de la primera mitad.

El empate sumado este domingo no debe servir para esconder las grandes carencias de un equipo que ha vuelto a demostrar que está muy lejos de ser el que la afición, que los aficionados quieren ver y que les lleve a mantener vivo el sueño del ascenso. Un partido más, y van cuatro, el Real Murcia ha comenzado por detrás en el marcador y se ha visto a remar contra corriente. Nuevamente, la defensa se ha mostrado muy endeble y el centro del campo no ha funcionado. Durante la mayor parte del juego el equipo ha estado a merced de un rival que ha puesto mucho más empeño y ha tenido el control del juego. Desde el comienzo ha puesto cerco a la portería de Manu García aunque sin crear excesivo peligro.

Estando por detrás en el marcador, las sensaciones de los visitantes han sido las de un equipo que está sin rumbo y en el que su entrenador, Gustavo Munúa, ha vuelto a demostrar que no tiene excesivamente claro qué hacer. Solo el gol en el último minuto puede hacer que la semana sea más tranquila. Como se suele decir que 'los árboles no impidan ver el bosque', el equipo no funciona en prácticamente en ninguna de las zonas de campo.Apenas se ha acercado con peligro a la portería de Fuoli, que ha sido un espectador más.





Al descanso se llegó con la mínima ventaja local. La sensación es que no se podía ir a peor. En el arranque del segundo acto, Rodri Ríos, muy perdido y desasistido, pudo hacer el empate. Este comienzo fue un espejísmo, el equipo andaluz volvió a tomar el mando del partido mientras el Real Murcia no encontraba su sitio.

Cuando se cumplía la primera hora de juego, el técnico uruguayo comenzó a mover el árbol buscando la reacción. Salieron al terreno de juego Guarrotxena y Carlos Rojas. A pesar de las correcciones, el equipo no terminó de entrar, con lo que minutos después saltaron al campo Arturo Molina y Álex Rubio. Todo seguía igual y en el último minuto llegó la acción del penalti que sirve para 'salvar los muebles' y frenará un poco las críticas hacia un equipo que solo ha sumado 4 puntos sobre 12 disputados y el próximo fin de semana recibirá al Alcoyano en el Enrique Roca Murcia.

Mucho trabajo tiene por delante Munúa para sacar partido a un plantel de buenos jugadores, pero que no acaban de encontrar su sitio y que no funcionan como conjunto. Como en su día dijo John Benjamin Toshack son 'como pollos sin cabeza' sobre el terreno de juego.