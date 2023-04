El Real Murcia renuncia al modelo 'alemán'

La junta general extraordinaria de accionistas del Real Murcia permitió este martes que Felipe Moreno se haga con el mando del club al derrumbarse el modelo alemán, el que se implantó en la entidad y que impedía que una sola persona se hiciera con más de 49 % de las acciones de la sociedad.



Tras este acuerdo, el propio empresario cordobés dijo que "si el equipo sube ya este año no tendrá ninguna deuda con las administraciones".



Así lo indicó el máximo accionista del club tras la celebración de dicha junta que se llevó a cabo en el estadio Enrique Roca con un 71% del capital social representado -5.238.763 euros-.



"Voy a cumplir y tengo gente que me ayudaría en caso de necesitarlo. Si el equipo sube ya esta temporada no habrá deuda con las administraciones", declaró Moreno, quien dijo que habrá invertido dos millones y medio de euros en el club desde su llegada, hace varias semanas, incluyendo la cantidad de 1,2 millones que pagará a la Seguridad Social con un cheque que ya tiene preparado.



"Llevo dos millones y medio de euros invertidos y faltará más hasta el 30 de junio también para pagar a Hacienda”, afirmó.



Moreno, con el Murcia siendo el quinto clasificado del grupo 2 de la Primera RFEF -está en zona de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank-, dijo que cuentan con "todas las opciones de subir" y transmitió tranquilidad en torno a la figura del entrenador, Mario Simón. "Tiene toda mi confianza y no hay ninguna duda sobre él", aseguró.



La junta, que volvió a ser impugnada por el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien sostiene seguir siendo el dueño legítimo del club y así lo reclama a nivel judicial, tuvo su controversia con el también accionista Julián Luna pidiendo la marcha de Moreno por su pasado ligado al Fútbol Club Cartagena, enconado rival del conjunto grana.



En la junta, además, se aprobó la incorporación de la figura del consejero independiente, lo que permitirá a un abonado que no pertenece al consejo de administración pasar a formar parte de él y este punto se aprobó con el 90% de los votos a favor.



En esta cita no estuvo presente Agustín Ramos, quien habría rechazado ser presidente, un cargo que ocupaba de un modo meramente institucional porque el mando lo tiene Felipe Moreno, quien declaró que Ramos aún no se lo había comunicado.