El Real Murcia quiere estrenar victoria en Nueva Condomina

El Real Murcia, tras el revés sufrido el pasado sábado en el estadio Johan Cruyff Barcelona, donde cayó por 2-0 ante el Barça Atlètic, buscará su primera victoria de la temporada como local siete días después en el Enrique Roca frente a la Sociedad Deportiva Logroñés.



El conjunto entrenado por Mario Simón, que encajó en la Ciudad Condal su primera derrota del curso en el grupo 2 de Primera RFEF, no sabe aún lo que es ganar ni marcar delante de su público. De hecho, empató a cero en su estreno contra el Club Deportivo Calahorra y repitió resultado frente al Club Deportivo Numancia.



Los granas llegarán a este choque, de la sexta jornada del campeonato y fijado para las siete de la tarde de este sábado, con todos sus efectivos disponibles y siendo los octavos clasificados con ocho puntos, uno menos de los que tiene su rival en este compromiso, que ocupa la sexta plaza.



El revés de Barcelona sacó a los murcianistas de la zona de promoción de ascenso y el propósito es el de enmendar la plana, como ha dicho en la víspera el propio Simón.



"Cuando uno pierde los ánimos no son los mismos, pero sólo el primer día. Estamos en una categoría dura e igualada y el equipo no se puede quedar lamiéndose las heridas sino que tenemos que ver en qué podemos mejorar y a partir de ahí pensar en la Sociedad Deportiva Logroñés", ha indicado el técnico madrileño.



Del cuadro riojano ha destacado que es "un muy buen rival y valiente con el balón", por lo que ha pronosticado que se verá "un buen partido de fútbol, en el que habrá que mostrar la mejor versión para ganarlo".



Con respecto al hecho de no haber vencido en casa ha recordado que han estado "cerca de ganar ambos partidos" y ha querido transmitir "confianza".



"Creo que es algo anecdótico y el equipo muestra seguridad y crea ocasiones", ha añadido el entrenador, que podría introducir algunas variaciones en el once.



El portugués Joao Costa podría debutar en la portería sustituyendo a Miguel Serna, muy desacertado contra el filial del Barça; y también podría salir de la punta del ataque el venezolano Nicolás Fedor "Miku", lo que daría la oportunidad a Andrés Carrasco o bien a un extremo como el sueco Zeidane Inoussa o Loren Burón y que Dani Vega apareciera en la punta del ataque.