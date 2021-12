El Real Murcia pretende el fichaje de Drenthe

El Real Murcia, club de Segunda RFEF que aspira a ascender a Primera RFEF Footters y que piensa en el neerlandés Royston Drenthe, ahora jugador del Racing Murcia, para incorporar a su plantilla en el mercado de invierno, ha anunciado por lo pronto la ampliación del contrato del joven Antonio Toral ya con ficha profesional.







Antonio Manuel Toral Campos, quien también pasó por la cantera del Real Madrid, ha llegado a un acuerdo con el club grana para renovar su contrato. Este chico nacido en Murcia el 17 de mayo de 2003 -tiene 18 años- está siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo juvenil A del Real Murcia, con el que esta temporada ha disputado 17 partidos y ha marcado cuatro goles en la División de Honor, que es la máxima categoría del fútbol base nacional.



Se trata de un jugador con desequilibrio en ataque con su uno contra uno y técnicamente muy bien dotado para desenvolverse como mediapunta y también como extremo tanto por la derecha como por la izquierda.

La dirección técnica de la entidad no bajara como opción preferente la del jugador neerlandés e incluso la afición ha mostrado su rechazo a esta incorporación durante las últimas horas a través de las redes sociales. Opciones preferentes para los técnicos son las del central Cristian Galas, el delantero murciano Isi Ros e incluso el retorno de Jesús Carrillo, que no está teniendo opciones de jugar en el Castellón. Entre losa aficionados se entiende que el interés por Drenthe, que no está jugando a las órdenes de Acciari en el Rácing Murcia, es un "capricho" del presidente Agustín Ramos.



La prolongación del contrato de Antonio Toral es un hecho y puede serlo en cuestión de horas el fichaje de Drenthe, quien fuera futbolista del Real Madrid y de la selección de Holanda y que actualmente, a sus 34 años cumplidos el 8 de abril, pertenece a la disciplina del Racing Murcia, conjunto que milita en el grupo 13 de la Tercera División.



El de Rotterdam, quien perteneció al Madrid entre 2007 y 2012 y también estuvo en el Hércules de Alicante y en el Everton inglés, en ambos clubes cedidos por la entidad blanca, es pretendido por un Murcia, que le brinda la ocasión de seguir en la ciudad escalando una categoría un año después de llegar a la capital del Segura pues fichó por el Racing en enero de este año.