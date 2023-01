El Real Murcia paga su falta de acierto ante el Amorebieta (0-0)

El Real Murcia ha sido un querer y no poder en el primer partido del año ante el Amorebita. No fue un partido de brillante de los granas en su pelea por intentar colocarse como líder provisional. No fue tan contundente como en otras ocasiones y tampoco fue dominador del juego ante un rival que también mostró muy buenas manera. Las ocasiones no fueron excesivas aunque el portero visitante se vio obligado a a realizar parades de mérito aunque mediado el segundo acto el equipo vasco pudo adelanterse en el marcador pero Alberto Gonzáez evitó que esto ocurriera. Tras el empate el equipo de Mario Simón acumula su quinta jornada consecutiva sin perder, sumando 11 de los últimos 15 puntos

El conjunto grana inició el nuevo año empatando a cero ante el Amorebieta en el estadio Enrique Roca de Murcia. Los de Mario Simón duermen en playoff en la segunda posición con 30 puntos.

El Real Murcia llegaba a la primera jornada del año 2023 tras cerrar un excelente 2022 venciendo 0-3 al Atlético Baleares a domicilio. Hoy, ante el Amorebieta en el encuentro correspondiente a la jornada 18 en Primera Federación, Mario Simón decidió apostar por el mismo once que se trajo los tres puntos de las Islas Baleares.

Echó a rodar el balón por primera vez en este 2023 en el feudo grana con una magnífica entrada de público y con muchos niños en las gradas. En la primera parte, el Real Murcia tuvo la posesión y el Amorebieta optó por un bloque alto presionando y dificultando la salida de balón grana. De hecho, el conjunto vasco creó peligro a balón parado con un cabezazo de Rayco a la salida de un corner que atrapó Joao Costa. Los de Mario Simón generaron ocasiones con transiciones rápidas que finalizaron con disparos lejanos. Pedro León, Santi Jara, Pablo Ganet y Dani Vega fueron los futbolistas que probaron fortuna desde lejos pero no tuvieron acierto. Los pimentoneros también contaron con una doble ocasión de Galindo y Pedro León que despejó la zaga visitante. El Amorebieta estuvo bien plantado y tuvo una ocasión clara en la testa de Jauregi que se marcha rozando el poste de Joao Costa. Los primeros 45 minutos fueron muy igualados y concluyeron con el resultado de 0-0.

La segunda mitad comenzó con la ocasión más clara del encuentro. El exgrana Dorrio tuvo en sus botas el 0-1 para el Amorebieta, pero la zaga murcianista sacó el disparo del extremo vasco en la línea de gol. El Real Murcia mejoró a raíz de la entrada de Loren Burón en el terreno de juego. El extremo de Puente Genil fue un incordio para la zaga visitante. Buena prueba de ello fue una espectacular jugada de individual en la que se marchó de dos defensas y en la que estrelló el baló en el palo. Tras la hora de partido, el Real Murcia tuvo sus mejores minutos. Otra ocasión clara vino a balón parado: Pedro León botó un saque de esquina que remató Alberto González con la testa que obligó al meta visitante a realizar una gran estirada. Poco después fue Loren Burón el que tuvo una nueva oportunidad. El 19 grana condujo una contra en la que pudo pasar a varios compañeros y en la que prefirió disparar a puerta, pero el meta rival volvió a realizar una buena parada. El Real Murcia lo intentó hasta el final y tuvo su última ocasión en las botas del capitán Armando, quién con una volea estuvo a punto de abrir el marcador. Finalmente, el marcador inicial de 0-0 no se movió y ambos equipos sumaron un punto.