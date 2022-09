Real Murcia-Numancia, duelo de históricos

El Real Murcia, que lidera la clasificación en el grupo 2 de la Primera RFEF aunque empatado a puntos y a goles con los filiales del Fútbol Club Barcelona y el Atlético Osasuna, tratará de prolongar su buena racha este sábado frente al Club Deportivo Numancia de Soria, al que recibirá en un duelo de clubes históricos con pasado en Primera División y al que los granas se medirán con el firme propósito de bridarle a su afición la primera victoria del curso en el estadio Enrique Roca.



El conjunto entrenado por Mario Simón regresa a casa tras debutar con el 0-0 frente al Club Deportivo Calahorra riojano. Después de aquel partido los de la capital del Segura visitaron al Club de Fútbol Intercity, al que vencieron por 1-3; y el pasado sábado a la Real Sociedad B, al que superaron por 1-2 con una remontada exprés en los últimos minutos con dos goles marcados por Dani Vega.



Precisamente el delantero emeritense puede ser la gran novedad en el once, pues en San Sebastián salió desde el banquillo en el minuto 76 y diez después ya había firmado un doblete que deja al Murcia en lo más alto de la tabla con siete puntos sumados de nueve posibles y un bagaje de cinco goles marcados y dos encajados.



Para este nuevo encuentro, de la cuarta jornada del campeonato y que comenzará a las nueve y media de la noche, Simón tiene la única baja obligada por lesión del lateral izquierdo Alberto López y todo hace indicar que mantendrá el bloque, tal vez con Vega en lugar de Loren Burón.



Así pues, el once estaría formado por Miguel Serna, en la portería; Javi Rueda, Íñigo Piña, Alberto González y Arnau Solá, en la defensa; Julio Gracia, Sergio Aguza y Pablo Ganet, en el centro del campo; y Pedro León, Dani Vega y el venezolano Nicolás Fedor "Miku", en la delantera.



"Teniendo en cuenta el estado de forma, el trabajo diario y el rival elegiré el que consideré mejor once, pero todo el mundo está dando un buen nivel y eso hace que todas las semanas estemos cambiado detalles", ha comentado Simón.



De lo hecho hasta ahora, el técnico madrileño se ha mostrado satisfecho, aunque sabe que la competición apenas acaba de empezar.



"Es un buen inicio, que supone el reflejo de la buena pretemporada que hicimos y a ese trabajo le hemos dado continuidad. Los nuevos futbolistas se han integrado muy bien en el grupo y eso también contribuye a este arranque de campeonato", ha indicado.



Del Numancia, un histórico que estuvo en Primera División y que, como el Murcia, también ascendió desde la Segunda RFEF la pasada campaña, el técnico grana ha destacado que es "un equipo para estar arriba por plantilla, experiencia y calidad individual" y ha dicho que "es anecdótico que sólo haya sumado un punto en tres jornadas".