El Real Murcia necesita cambar su racha de empates

El Real Murcia, tras tres empates seguidos en el grupo 2 de la Primera RFEF, recibirá este sábado al Club de Fútbol La Nucía con la necesidad de ganar pues no hacerlo le podría hacer ceder el puesto de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank que ahora ocupa.



El encuentro, de la vigésimo octava jornada del campeonato, comenzará a las siete de la tarde en el estadio Enrique Roca, donde se prevé otra muy buena entrada, aunque seguramente no como la del último choque en el coliseo grana, en el que se batió el récord de afluencia en un partido de Primera RFEF con 27.831 espectadores.



Se espera que sean en torno a 20.000 los aficionados que se congreguen en el estadio para un envite que el conjunto entrenado por Mario Simón afrontará siendo el quinto clasificado con 43 puntos, que es uno más de los que tiene el filial del Fútbol Club Barcelona, que, como sexto, es la principal amenaza que a día de hoy tiene para estar en la lucha por subir.



Simón, en la rueda de prensa que ofreció este viernes en la víspera, no ocultó que en el equipo tienen "ganas" de reencontrarse con el triunfo tras sendos 1-1 en Calahorra y frente al Barça Atlètic y el 0-0 del pasado domingo en Sabadell y resaltó que esperan conseguirlo con el apoyo de la afición. "Queremos brindarles a nuestros aficionados una victoria para compensar el gran esfuerzo que están haciendo animando en casa y también viajando para arroparnos", comentó el técnico madrileño.



Los murcianistas, que llevan seis jornadas sin perder, tienen que volver a sumar de tres en tres para conservar la posición en la que se encuentran después de 27 jornadas y con 11 por disputar contando la de este fin de semana.



"Ganar en este tramo final va a ser muy difícil para cualquier equipo porque todos se juegan mucho. Debemos hacer un partido en casa en el que seamos nosotros mismos", reconoció Simón, quien no podrá contar con Julio Gracia, sancionado; ni con el lesionado Alfonso García "Alfon", aunque ya recuperó a futbolistas que andaban renqueantes como los delanteros Dani Vega, Andrés Carrasco y Dani Romera, podrá elegir para confeccionar su ataque.



"Tendremos variantes y buscaremos el mejor once posible y si hay que cambiar viendo que es el mejor camino para ganar lo haremos tras haber alternado durante la temporada el 4-2-3-1 con el 4-3-3", indicó para añadir que también puede presentar "una línea de tres centrales, con carrileros y mucha gente por dentro".



El posible once para este choque podría ser el formado por Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Íñigo Piña y Arnau Solà, en la defensa; Ale Galindo, Pablo Ganet y Arnau Ortiz, en el centro del campo; y Pedro León, Loren Burón y Alberto Toril, en la delantera.



Del CF La Nucía, equipo alicantino que es el decimocuarto con 31 puntos, sólo un por encima de la zona de descenso a la Segunda RFEF, y que en la primera vuelta empató a cero frente al Murcia en el estadio Camilo Cano, Simón resaltó que es "un equipo que aúna jugadores con mucha experiencia con otros jóvenes de calidad y que cuenta con versatilidad, velocidad y verticalidad y que busca jugar y también deja jugar".