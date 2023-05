El Real Murcia, 'más moral que el Alcoyano'

El Real Murcia, ya casi contra las cuerdas en su pelea por acceder a la promoción de ascenso a LaLiga SmartBank, visitará este sábado al Club Deportivo Alcoyano con el propósito de poner fin a su mala racha de las últimas jornadas y, con un triunfo, tratar de asaltar la quinta posición que da derecho a luchar por dar el salto al fútbol profesional.



El partido, correspondiente a la trigésimo séptima y penúltima jornada del campeonato en el grupo 2 de la Primera RFEF, comenzará a las siete y media de la tarde en el estadio El Collao de Alcoy y los de Mario Simón lo afrontarán desde la sexta posición que ocupan con 53 puntos sumados, tres menos de los que tiene la Real Sociedad B, que aparece justo por delante en la tabla y es el que cierra las plazas de promoción.



Al Murcia le hace falta recortar esa desventaja sabiendo que tiene ganado el duelo particular con el filial donostiarra, que visitará a la misma hora a otro equipo B, el del Atlético Osasuna, que es séptimo con 52 puntos.



Faltan dos jornadas para que concluya la competición y los granas precisan volver a vencer, algo que no hacen en las cinco últimas jornadas, pues llevan dos empates y tres derrotas desde que se impusieron por 1-5 en el campo del Real Unión de Irún.



Los de la capital del Segura, que vienen de ser igualados a uno frente al Club Deportivo Castellón encajando el gol de los de la Plana de penalti en el minuto 96, sólo sumaron dos puntos de 15 justo cuando parecían lanzados y esa mala dinámica les hace estar en la situación en la que se encuentran, con opciones de promocionar pero sin depender de sí mismos para lograrlo.



"Estamos en un club en el que la exigencia y la presión es continua. Llevamos jornadas con todo el mundo jugándose mucho, nosotros los que más, y tenemos ganas de que llegue el partido de Alcoy porque el equipo trabajó muy bien esta semana y viene de hacer un buen partido contra el Castellón", comentó Simón este viernes en la rueda de prensa previa que ofreció.



"Queremos ganar la confianza después del partido de la semana pasada, en el que el resultado fue totalmente injusto. En este tramo de la temporada la pelota está siendo un poco caprichosa con nosotros pero vamos a Alcoy a darlo todo y a traernos la victoria", añadió el técnico madrileño.



Focalizado en el compromiso del Collao remarcó que es "trascendente" y prevé que sea "un encuentro duro en un campo histórico contra un rival que consigue la mayoría de sus puntos en casa".



Al referirse al cuadro alicantino, que es el undécimo clasificado con 47 puntos y en el Enrique Roca cayó por 1-0 en la primera vuelta, destacó que está yendo a más. "A lo largo de la temporada el Alcoyano evolucionó mucho, ahora alterna las jugadas de combinación con las de juego directo, y eso hace que sea un rival muy peligroso y ante el que deberemos estar muy atentos", declaró con respecto a un conjunto que lleva cinco encuentros sin perder, con dos victorias, la última el pasado sábado por 1-3 en el feudo del filial del Athletic de Bilbao, y tres empates.



En todo caso, dejó claro que están centrados en lo que ellos puedan hacer y ve a los suyos "con ganas de conseguir el objetivo y muy unidos". "Lo más importante es lo que hagamos nosotros y si no realizamos el trabajo, lo que hagan los demás da igual. Tenemos que centrar toda nuestra atención en el partido de Alcoy y cuando acabe, ya miraremos otros resultados. No podemos estar con la calculadora y jugando un partido tan importante", señaló el técnico, quien para este compromiso cuenta con la baja por lesión del lateral izquierdo Alberto López, operado del hombro izquierdo al término del último choque; y por sanción del centrocampista Julio Gracia, expulsado en el tramo final frente al Castellón y que tendrá que cumplir dos partidos de suspensión. Por el contrario recupera al lateral derecho Javi Rueda, precisamente tras un encuentro de castigo. Además, hay alguna duda en torno a Loren Burón, con las secuelas de un golpe.



Así, el once que disponga podría ser el formado por Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Íñigo Piña y Arnau Solà, en la defensa; Ale Galindo, Pablo Ganet y Pedro León Sánchez, en el centro del campo; y Arnau Ortiz, Dani Vega y Dani Romera, en la delantera.



En tierras alcoyanas habrá cerca de medio millar de aficionados granas, que retiraron las entradas disponibles nada más salir a la venta. "Eran 400 entradas y se vendieron en 28 minutos. Seguro que si llegan a ser 4.000 también se hubieran agotado también. Lo de esta afición es de locos, no tiene nombre y creo que hay que reconocérselo. Todos vamos en la misma dirección, tenemos la ilusión de ganar en Alcoy y llegar a la última jornada aquí, en casa, jugándonos entrar en la promoción", manifestó Simón.



"Aunque matemáticamente no dependamos de nosotros los aficionados están con el equipo. En un campo tan difícil como El Collao nos harán falta y estar arropados y sentirlos tan cerca nos va ayudar y seguramente serán muy importantes en el desarrollo del encuentro", apostilló el preparador grana.