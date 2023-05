El Real Murcia se juega la 'última bala' en una tarde de transistores

El Real Murcia, sabiendo que tiene que ganar al Club Deportivo Eldense y esperar una carambola, cerrará este sábado la competición en el grupo 2 de la Primera RFEF todavía con esperanzas de llegar a la promoción de ascenso a LaLiga SmartBank y con su afición volcada hasta el punto de que se espera que sean más de 25.000 los aficionados que acudan al estadio Enrique Roca.

Este encuentro, de la trigésimo octava jornada del campeonato, que el cuadro entrenado por Mario Simón afrontará siendo el sexto clasificado con 56 puntos sumados, comenzará a las siete de la tarde y los granas tienen que ganarlo para mantener sus opciones.

Todo lo que no sea vencer dejaría a los de la capital del Segura ninguna posibilidad, por lo que la primera premisa es sacar los tres puntos ante un rival que es el segundo clasificado con 66 puntos y que aún opta a lograr el primer puesto y así subir directamente, aunque para ello tendría que ganar y que la Sociedad Deportiva Amorebieta, líder con 68, pierda en su visita al filial del Athletic de Bilbao.

Por delante del Murcia también están el Barça Atlètic, quinto con 58; y la Real Sociedad B, cuarto, con 59, a los que aún podría rebasar y le basta con que el filial del Barça pierda como local frente a la Unión Deportiva Logroñés, equipo ya descendido, o lo haga el de la Real en casa ante el Club Deportivo Castellón, que defiende el tercer puesto con los 61 que ahora tiene, aunque en este caso el cuadro azulgrana no podría empatar pues en caso de igualdad de puntos el perjudicado sería el Murcia.

Así pues, la situación es muy complicada para el conjunto de Simón, que no depende de sí mismo para lograr su objetivo, aunque el técnico y los suyos siguen confiando tras el triunfo logrado el pasado sábado por 1-2 en el campo del Club Deportivo Alcoyano.

"Es un partido trascendental y muy bonito de jugar y los futbolistas están muy concienciados y con ganas de que llegue", indicó este viernes en la rueda de prensa que ofreció en el propio estadio del Enrique Roca.

"A un día de jugar no voy a cambiar mi opinión y estoy convencido de que el equipo hizo méritos para entrar en ese grupo de play off convenciendo a la gente, que está ilusionada y es parte fundamental para conseguir el objetivo. El fútbol no fue justo con nosotros esta temporada y nos lo tiene que devolver", añadió.

El técnico madrileño admitió que durante el curso afrontaron "muchos partidos de exigencia, seguramente no tan importantes como éste pero si de necesidad" y mostró optimismo pensando en lo que pueda ocurrir en otros escenarios. "Saldremos a ganar y estamos convencidos de que se darán los resultados que necesitamos pues en el fútbol pasan cosas así y más en las últimas jornadas y pienso que no va a ser nuestro último partido juntos", manifestó.

Simón también se refirió a si seguirán lo que ocurra en San Sebastián y en Barcelona: "Antes eran tardes de transistores, ahora son de móviles, pero lo más importante es estar centrados en nosotros pues no nos sirve lo que haga el rival si nosotros no ganamos. En el propio ambiente se va a ir notando cómo van los demás partidos, pero vuelvo a repetir que nosotros vamos a estar centrados en conseguir la victoria".

Con respecto al rival que tendrán enfrente, que les ganó por 1-0 en Elda en la primera vuelta, destacó que es "un gran equipo, que estuvo líder todo el año" y agregó que se desenvuelve "con decisión y verticalidad" y que cuenta con "jugadores súper determinantes en el ataque". "Eso es lo que nos encontraremos e igual que nosotros pensamos que podemos meternos en la promoción ellos pensarán que pueden ser campeones y ascender directamente", comentó también.

En relación al ambiente que se vivirá y la influencia que puede tener en el desarrollo del encuentro Simón resaltó que "haber estado en este tipo de situaciones antes nos ayuda a afrontar este encuentro pues nos hizo madurar y al jugador le hizo entender qué es el Real Murcia".

"Los futbolistas tienen que disfrutarlo, dejarse el alma y tener personalidad porque va a ser muy difícil que lo vuelvan a vivir, incluso en categorías superiores, y esto es algo histórico e irrepetible", apostilló.

Para este choque Simón no puede contar con Julio Gracia, que cumple su segundo partido de sancióna, y otros jugadores que arrastraban molestias como Arnau Solà, Dani Vega, Dani Romera y hasta Alberto López, operado del hombro izquierdo hace menos de dos semanas, estarían también disponibles.