El Real Murcia inicia el asalto al ascenso

El Real Murcia iniciará el asalto al ascenso a la Primera RFEF Footters enfrentándose al Rayo Cantabria este domingo a las siete y media de la tarde con unos 5.000 aficionados en las gradas del estadio José Rico Pérez de Alicante estando "donde quería estar", tal y como ha manifestado su entrenador, Mario Simón.

El conjunto murcianista, que ha sido el tercer clasificado del grupo 5 de la Segunda RFEF, tiene que superar este primer escollo ante el filial del Racing de Santander, cuarto en el grupo 2, y si lo hace se jugará el salto de categoría ya de forma definitiva el siguiente fin de semana.

Para este primer compromiso de la promoción se cuenta con el alta el alta del defensa central Héctor Martínez, habitual suplente; y con la duda del extremo sueco Zeidane Inoussa, quien venía siendo muy importante hasta que cayó lesionado.

Mario Simón confía en los suyos y así lo ha demostrado este viernes en la rueda de prensa que ha ofrecido.

"La gente está muy ilusionada por lo que tenemos por delante, estamos donde queríamos estar y con todos los sentidos puestos en el Rayo Cantabria para dar nuestra mejor versión", ha apuntado.

"Todos los factores van a influir de una forma u otra, el calor, el campo... Al ser a partido único todo está muy igualado y debemos intentar utilizar nuestras armas para ganarlo y esperemos imponer la mayor veteranía con la que contamos con respecto al Rayo Cantabria pues en nuestra plantilla hay jugadores que saben lo que son estos partidos y lo más importante es eso", ha añadido.

Del cuadro santanderino ha destacado que "es un rival que juega muy bien al fútbol y que tiene a chicos de un muy buen nivel técnico, sobre todo de tres cuartos de campo hacia arriba, y muchos de ellos estarán en la élite en un futuro".

El míster grana espera un encuentro abierto y ha dado algunas claves: "Creo que será un partido en el que ambos equipos se alternarán las fases de dominio y por eso también tenemos que estar preparados para cuando seamos dominados. A partir de ahí, cuando tengamos el balón, debemos ser verticales para generar situaciones de área a nuestro favor".

El Murcia pasaría de ronda en caso de empate al final del partido y la prórroga por comparecer como tercer clasificado en la fase regular y su adversario haber sido cuarto.

"En nuestro plan de partido no pasa el ir a empatar, primero porque no es una cosa que hayamos hecho durante el año y porque ahora no podemos hacer cosas diferentes en el momento clave sabiendo que tenemos un gran rival enfrente", ha apostillado.

Por exigencia la presión parece mayor para el equipo pimentonero y su técnico se ha referido a la afición dándole mucha trascendencia.

"Veo a la gente con más ilusión que presión y sabemos que vamos a tener a mucha gente detrás y necesitaremos a los aficionados porque consideramos que no va a ser un partido cómodo y nuestra hinchada puede decantar un poco el partido. Es el mayor activo del club y lo demuestra cada vez que se le requiere. El domingo tenemos una cita importante para el devenir de la entidad y sabemos que los seguidores van a estar ahí porque les necesitamos más que nunca", ha declarado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado