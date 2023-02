El Real Murcia falla ante el colista

El Real Murcia se ha dejado dos valiosos puntos ante el colista Calahorra en La Planilla. Con el empate el cuadro de Mario Simón, que no ha estado muy afortunado este sábado, ve cortada su racha de dos victorias consecutivas. El cuadro local, que se adelantó en la primera mitad, fue mejor e incluso se hizo acreedor a irse al descanso por delante en el marcador gracias al gol de Marcos Basalga en el minuto 38 de partido. El técnico grana, ante la ausencia de Dani Vega, decidió apostar por un cambio de sistema introduciendo a un tercer central como Iván Casado en el once inicial aunque en muchas fases se convertía en el cuarto centrocampista. El resto del once fueron los mismos que jugaron seis días antes en Las Gaunas ante el Calahorra.

El cuadro grana, tras el pobre juego del primer acto, despertó a tiempo a la vuelta de vestuarios para convertirse en el dueño y señor del terreno de juego. Poco a poco fueron poniendo cerca a la portería el ex-cartagenerista Limones. Pedro León tomó la manija del juego y de sus botas aparecieron las mejores acciones hasta llegar al 54 de juego en el que, al igual que sucediera quince días antes frente al Nástic de Tarragona, puso un gran balón al lanzamiento de un saque de esquina que Javi Rueda se encargó de rematar para hacer el gol del empate.

Una vez lograda la igualada el Real Murcia siguió por la misma línea creando acciones de peligro que el portero local se encargó de desbaratar para que no llegara una victoria a la que los visitantes, por lo realizado en este segundo acto reunieron méritos sufientes. Arnau Ortiz, en varias ocasiones, Toril. Alberto López y Javi López pusieron a prueba al veterano guardameta calagurritano que se fue creciendo con el paso de los minutos hasta convertirse en el gran protagonista del partido.

Un partido más Mario Simón tardó demasiado tiempo en buscar hacer alguna variación en el equipo. Primera dio entrada a Loren Burón y hasta el minuto 82, sin prácticamente tiempo para cambiar nada. no volvió a realizar ninguna sustitución más para dar entrada a Dani Romera, que debutaba ,y a Pablo Ganet. Poco pudieron hacer estas dos nuevas piezas en el desarrollo final del partido. Otra vez y van...el entrenador grana se olvidó que se pueden realizar hasta cinco sustituciones. Un enfrentamiento más el Real Murcia, a pesar del largo desplazamiento, se encontró con un nutrido grupo de aficionados que volvieron a animar incesantemente a los suyos.

Tras este empate, que se podría considerar como pinchazo, el próximo domingo, 5 de marzo, los granas volverán al Enrique Roca para recibir al filial del FC Barcelona en un partido que comenzará a las siete de la tarde. En este partido no se debería volver a fallar.