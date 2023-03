El Real Murcia espera al Barça B con una afición volcada

El Real Murcia, con un lleno o cerca del lleno en el estadio Enrique Roca, recibirá este domingo a las siete de la tarde al filial del Fútbol Club Barcelona en un duelo entre firmes candidatos a disputar la promoción de ascenso a LaLiga SmartBank y los granas confían que el factor ambiental juegue a su favor porque para eso tienen "la mejor afición de España", según dijo este viernes su entrenador, Mario Simón.



El partido, que cerrará la vigésimo sexta jornada de la Liga en el grupo 2 de la Primera RFEF, lo afrontará el Murcia siendo el quinto clasificado con 41 puntos sumados y, por lo tanto, ocupando la última plaza que da derecho a luchar por subir.



Tres puntos menos acumula el Barça Atlètic, que es sexto y se constituye como una de las grandes amenazas que tienen los de la capital del Segura para lograr el objetivo que persiguen toda vez que el ascenso directo, que es para el campeón del grupo, lo tiene ya a siete puntos de distancia, los que le separan del Club Deportivo Eldense.



Segundo, a tres puntos de los murcianistas, es el Club Deportivo Castellón y en la tercera y en la cuarta posición aparecen la Real Sociedad B y la Sociedad Deportiva Amorebieta, ambos con los mismos 41 que suman los granas.



El choque frente al segundo equipo del Barcelona tiene un gran valor y el respaldo de la hinchada se antoja clave, tal y como reconoció un Simón agradecido y orgulloso de ella.



"Agotar las entradas nos indica que tipo de afición tenemos, la mejor de España, y lo ilusionada que está con el equipo y este escenario tan bonito nos debe ayudar ante un gran rival como el Barça Atlètic. Estamos en un club de Primera porque esto que sucede aquí está al alcance de muy pocos", manifestó a dos días del partido y también dijo que tienen una gran ocasión para "enganchar más a la gente de cara al tramo definitivo de la temporada".



El técnico madrileño se refirió al adversario que tendrán enfrente y al tipo de partido que conviene: "El rival tiene una gran calidad individual y muchos de sus jugadores van convocados con el primer equipo, por lo que intentaremos que no haga su juego pero sin renunciar a lo nuestro. Si planteamos algo diferente a lo que hacemos día a día, nos equivocaríamos. No podemos trabajar y hacer algo durante 25 partidos y llegar al 26 para hacer una cosa diferente".



"Estando bien podemos ganarle a cualquiera y eso es lo más importante. Luego hay que tratar de que el ambiente no nos supere y para ello hay que tener personalidad", comentó Simón, quien podría volver al once que venía utilizando y que modificó en tierras riojanas.



En tal caso la alineación estaría formada por Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Íñigo Piña y Arnau Solà, en la defensa; Julio Gracia, Ale Galindo, Arnau Ortiz, en el centro del campo; y Pedro León, Alfon González y Alberto Toril, en el ataque.



Posiblemente con esos protagonistas de inicio el Murcia, que viene de empatar a uno en el campo del Club Deportivo Calahorra, que es el colista, buscará volver a la senda de los triunfos, como los que obtuvo justo antes de ese 1-1 en La Planilla frente al Nástic de Tarragona (2-0) y la Sociedad Deportiva Logroñés (0-1).



Lo que suceda sobre el terreno de juego este domingo está por ver, pero lo que es seguro es que en la grada y antes en la explanada del Enrique Roca se vivirá una gran fiesta.



El murcianismo respondió a la llamada del club y la campaña 'Hazlo Real. Objetivo 20.000. El domingo todos al estadio' fue un auténtico éxito.



El cálculo-deseo de reunir a esos 20.000 espectadores en el estadio se quedó corto y en apenas 30 horas se agotaron precisamente las 20.000 localidades puestas a la venta y a ellas se unen los 11.116 pases de los abonados, por lo que, si quien tiene ticket asiste al campo el recinto registrará un lleno histórico para un club centenario militando su primer equipo en la tercera categoría nacional.



Desde las doce del mediodía se habilitará una fan zone -espacio de acceso gratuito para la afición- en la que habrá comida y bebida para los asistentes, así como música y animación.



De hecho, se preparan conciertos y actuaciones de dj, así como atracciones para los más pequeños.