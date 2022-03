El Real Murcia se desinfla ante La Nucía (1-2)

El Real Murcia se desinfla y, salvo reacción inesperada, dice adiós a sus opciones de pelear por el ascenso directo a 1ªRFEF para conformarse por entrar en los play off de asenso, algo que por lo visto en la tarde de este domingo en el Enrique Roca de Murcia también parace complicado.

Mucho se hablará, y no sin razón, de la actuación arbitral ya que en muchas fases del partido ha estado poco afortunado a la hora de penalizar las acciones de ambos conjuntos, la gota que terminó de colmar el vaso fue un dudoso penalti, que el colegiado tuvo claro desde el primer momento, señalizado por mano de Armando en el área grana. El capitán Fofo se encargó de transformarlo para dar la vuelta a un marcador que había abierto en el minuto tres de juego Pablo Ganet con un gran disparo desde lejos. El Real Murcia parecía que iba a encontrar su mejor versión aunque muy pronto, cuando se cumplía el primer cuarto de hora llegó el tanto de la igualada. En la acción del penalti Fofo, capitán de los alicantinos, demostró una gran falta de educación provocando a los aficionados del fondo lo que motivó que el árbitro, montando su personal show, parará durante unos minutos el partido debido a la caída de algunos objetos.









Cierto es que el colegiado no estuvo nada afortunado, pero esto no debe servir para justificar la pobre imagen ofrecida por un Real Murcia que apenas inquietó a Jaume Valens, portero del cuadro visitante. El equipo local lo intentó por todos los caminos pero la única opción ofensiva que parecía tener era los lanzamientos exteriores de Pablo Ganet.

Mario Simón, cada día más cuestionado ycon un futuro complicado en el banquillo, revolucionó el equipo poniendo sobre el terreno de juego a Santi Jara, Boris, Drenthe y Athuman. Los cambios apenas dieron nada nuevo al equipo y sólo alguna jugada a balón parado podía hacer pensar en el gol del empate. El presidente Agustín Ramos vio satisfecho su deseo de más minutos para Drenthe pero el neerlandés no aportó nada y quedó claro que está muy lejos de ser un jugador que pueda aportar cosas diferentes. El partido avanzaba ante la desesperación de la grada que no entendía que su equipo no tuviera profundidad. El árbitro prolongó el partido nueve minutos y en este tiempo tampoco se crearon ocasones de gol.

En definitiva, segunda derrota consecutiva del conjunto grana, aunque en esta ocasión pudo merecer un mejor resultado que le deja en una situación muy complicada antes de visitar el próximo domingo al Eldense, que llega después de ganar en el Rico Pérez, y recibir una semana después al Hércules en dos jornadas que pueden definir mucho la recta final.