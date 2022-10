Osasuna Promesas ha dejado muy claras las vergüenzas del Real Murcia este domingo en el Enrique Roca Murcia con una contundente goleada (1-4) que deja muy tocado a un equipo que no encuentra el camino como local y en el día que más aficionados se han dado cita en las gradas encaja una dura derrota que va a marcar mucho lo que será una semana en la que se abrirán debates importanes como la continuidad de Mario Simón, la endeblez defensiva, la falta de gol y además las dudas en la portería, donde Serna ha encajado cuatro goles aunque en el que realmente ha sido culpable es el cuarto ya que ha evitado que la goleada y el ridículo fuera aún mayor.

Los granas han disputado cinco partidos como locales que se han saldado con tres empate, una victoria y la dura derrota de este domingo. Tiempo para la reflexión sobre el futuro inmediato de un club que parece encontrar la calma en lo institucional y en lo deportivo deja más sombras que luces en una temporada clave.









El Real Murcia que saltó en la tarde de este domingo al césped del Enrique Roca Murcia se pareció como un huevo a una castaña al que jugó sólo siete días atrás en Lezama frente al filial del Athletic de Bilbao. Siete días atrás los de Mario Simón entraron muy bien al juego mientras que frente a Osasuna Promesas la historia fue muy distinta ya que, cuando aún no estaban todos aficionados instalados en sus butacas se encontraron con dos goles, después de dos lanzamientos de esquina con un 0-2 que hacía presagiar una tarde muy complicada.

Las sensaciones, por lo sucedido en estas dos acciones, desde fuera parecía que no se había preparado lo suficiente el partido y nadie hubiera visto cómo actuaba el rival en los lanzamientos de esquina, de esta forma el marcador señalaba un 0-2 adverso para los locales, cuando sólo habían transcurrido seis minutos de juego.

Los locales no reaccionaban y el rival tenía el control del juego e incluso, hasta en dos ocasiones, el guardameta, Miguel Serna, evitó que la diferencia fuera mayor. El público comenzó a mostrar el malestar hacia un equipo que no terminaba de llegar al partido. Los minutos transcurrían y sólo en la recta final del primer acto el Murcia se acercó a la portería de Valencia tras un cabezazo de Andrés Carrasco, titular este domingo en detrimento de Miku, y un lanzamiento de Pedro León al que respondió con una gran intervención el guardameta navarro. De esta forma se llegaba al descanso. Mario Simón y los suyos tenían un cuarto de hora para analizar lo ocurrido e intentar dar la vuelta al partido.





Tras el paso por vestuarios el técnico local debía estar 'muy contento' con lo ofrecido por su equipo y apostó, como viene siendo habitual, por no hacer cambios de salida. El conjunto grana salió decidido a dar la vuelta al partido, los granas tomaron el mando del partido. De esta manera comenzó a poner cerco a la portería de Valencia y en el minuto 53 de juego el líder Pedro León aprovechó un lanzamiento de falta para hacer, de forma magistral, el 1-2 y devolver la ilusión en la remontada a una grada que no dejó en ningún momento de apoyar a los suyos. Tres minutos después pudo llegar el 2-2 en una acción en la que un defensa vistante remató sobre su portería que obligó a Valencia a realizar una gran intervención cuando el balón iba dentro de los tres palos.

El filial navarro no se amedrentó en ninigún momento e incluso Miguel Serna, en el minuto 58, tuvo que emplearse a fondo para evitar el 1-3. Mario Simón no esperó más e introdujo los primero cambios dando entrada a Miku y el 'olvidado' Pablo Ganet sustituyendo a Carrasco y Ale Galindo.

Todo esto fue un espejísmo ya que el filial de Osasuna volvió a encontrar el punto débil de los locales que aprovechó Jonathan González para colocar el 1-3 tras una nueva acción a balón parado que sirvió para frenar el optimismo de un equipo que buscaba la reacción y se encontró con un nuevo jarro de agua fría para devolver a la realidad de un equipo roto y sin confianza.

La puntilla llegó en el minuto 68 de juego con un lanzamiento de esquina de Marc Llinares para hacer un gol olímipico que terminó de acabar con las ilusiones de un Real Murcia roto que nunca ha encontrado su camino y vuelve a poner contra las cuerdas a Mario Simón.

El futuro del técnico grana es muy complicado ya que no encuentra la fórmula de hacer reaccionar a un equipo que como local sólo ha sumado una victoria y sólo los resultados como visitante le mantienen en la pelea por estar arriba. No parece que el Consejo de Administración esté por la labor de dar mucho margen a un entrenador en el que no cree y que, casi desde el principio, tiene la espada de damocles sobre su cabeza.

Todo esto sucede después de una semana en la que, tras el acuerdo entre Agustín Ramos y Felipe Moreno, parece que la tranquilidad llega a lo institucional pero en lo deportivo el equipo no termina de enganchar con una afición que ha visto este domingo como se han repetido goleades históricas en Nueva Condomina como la encajada ante el Valladolid en el primer partido del equipo en su nueva casa con 1-4 o la sufrido años después frente al FC Cartagena.

Derrota dura del Real Murcia como local que abre una semana en la que pueden pasar 'cositas' en un equipo que no encuentra el camino en casa y que parece haber tocado fondo con la contundente derrota ante un Osasuna Promesas que no había ganado lejos de Tajonar y, en poco más de seis minutos, ha sumado un triunfo que deja muy tocados a los locales y abre nuevos debates para los próximos días.