El Real Murcia cierra un exitoso 2022

El Real Murcia ha cerrado un sobresaliente año 2022, "para enmarcar", según Mario Simón, en el que ha dado el salto a la Primera RFEF y entrará en 2023 ocupando puesto de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank y a dos puntos de la plaza que permite subir directamente y todo ello después de que su entrenador haya sido cuestionado y casi destituido en dos ocasiones.

Es el tercer clasificado del grupo 2 de la Primera RFEF con 29 puntos, los mismos que tiene el Club Deportivo Castellón, segundo; y dos menos de los que acumula el líder Club Deportivo Eldense.

Los granas presentan un bagaje de ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con 23 goles marcados y 15 encajados y despiden el año en gran racha con tres triunfos y un empate en sus cuatro últimos partidos del año, dinámica positiva que inició tras perder por 1-0 en Castalia.

En la Copa del Rey el Murcia cayó por penaltis en el campo del Atlético Paso de La Palma, un borrón en una buena trayectoria.

Desde el 1 de enero y hasta que terminó la campaña 2021/2022 disputó un total de 20 encuentros en la Segunda RFEF, incluyendo los dos que afrontó en la fase de ascenso en el estadio José Rico Pérez de Alicante, donde venció por 1-0 al Rayo Cantabria y por 2-1 al Peña Santa Eulalia de Ibiza para lograr el propósito que perseguía el pasado 29 de mayo.

En la fase regular durante los cinco primeros meses del año que ahora acaba disputó 18 partidos, de los que ganó ocho, empató siete y perdió tres con 25 goles marcados y 13 encajados.

En el cómputo global, contando la Segunda RFEF, la promoción para llegar a Primera RFEF y los partidos de esta división, más el choque copero en La Palma, los de Simón han afrontado en 38 encuentros en este 2022 y sus números arrojan 18 victorias, 12 empates y 8 derrotas con 52 goles marcados y 30 encajados, registros acordes a un equipo puntero tanto en la cuarta categoría nacional como en la tercer que es en la que ahora compite.

"Estoy orgulloso del trabajo del equipo y los chicos podrán recargar las pilas yéndose de vacaciones, que creo que se merecen", ha indicado Mario Simón.

"Es una pena que tengamos que parar pues estamos en buena dinámica, materializando lo que generamos y habiéndonos adaptado bien a la categoría y yendo de menos a más", ha añadido.

El técnico madrileño ha resaltado la evolución del grupo que maneja. "Cada día jugamos y competimos mejor pero esto es muy largo y hay que seguir en esta línea", ha manifestado.

Al hacer balance del 2022 que se va, ha comentado lo siguiente: "Ha sido un año bonito, para enmarcar y para recordar con el ascenso, que no fue fácil, y ahora consolidados en la Primera RFEF. Las cosas han ido bien con las dificultades que tiene este club".

Esas declaraciones cobran rigor teniendo en cuenta que Simón estuvo a punto de ser cesado tras perder por 3-0 en el campo del Hércules y por 1-0 hace un mes en Castellón.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este mercado de invierno se plantea la posibilidad de reforzar la plantilla, pero Simón apuesta por mantener el bloque, aunque pueda haber alguna incorporación.

"Si hacemos algo en este plazo de fichajes tiene que ser para mejorar, pero siempre he dicho que la plantilla tiene nivel y una gran unión que no hay que deshacer pues eso suma muchos puntos a lo largo del año. Es fundamental y está asumido que las lo colectivo está por encima de las individualidades y aquí no hay problemas ni malos rollos y esto es un factor muy importante. Romper el grupo sería empezar de cero cuando el equipo está demostrando el nivel que tiene".