Real Murcia y FC Cartagena buscan los 10.000 abonados

A falta de un par de meses para que comience la competición en LaLiga SmartBank y en la Primera RFEF Footters, categorías en la que militarán los dos principales clubes futbolísticos de la Región -el Fútbol Club Cartagena y el Real Murcia- la pelea entre ellos ya ha comenzado por ganar la batalla de las aficiones con ambas instituciones poniendo como objetivo rebasar el listón de 10.000 abonados.

Los blanquinegros, que afrontarán su tercer año consecutivo en la categoría de plata, y los granas, que lo harán en el tercer escalón nacional tras haber ascendido, eligieron el mismo día y casi la misma hora para presentar sus campañas de abonos y ya rivalizan por ser el club de la Comunidad con más respaldo social.

El Murcia, por lo pronto, ha dejado atrás al UCAM Murcia CF, descendido a la Segunda RFEF, y ha logrado situarse en lo deportivo algo más cerca del Efesé, del que ya le separa una categoría y no las dos que existían hasta la consecución de su ascenso en Alicante, y confía en ganarle en lo social.

Estando los de la capital del Segura en la cuarta categoría fueron capaces de llegar a los 8.384 fieles con los de Mario Simón en el grupo 5 y más de 12.000 aficionados, varios miles de ellos sin carné, se desplazaron al estadio José Rico Pérez con motivo del partido en el que se logró dar el salto el pasado 29 de mayo.

Quedó muy claro que el Real Murcia interesa a muchos y ello permite ser optimistas para superar la cifra de abonos tramitados en el curso 2021/2022.

Es uno de los grandes objetivos que se marcan el presidente Agustín Ramos y quienes sujetan a la entidad grana.

El consejero Antonio Martínez lo ha verbalizado. "Estamos muy ilusionados con toda la gente joven que está apoyando al Real Murcia y que apenas ha vivido alegrías. Queremos que todo el murcianismo sienta el club como suyo y estamos seguros de que los aficionados van a responder", comentó al dar a conocer esta campaña que tiene por lema "Un te quiero tan real".

En el Efesé, con algunos más de 8.000 aficionados acreditados durante este último ejercicio, también confían en seguir creciendo después de haber mejorado claramente la clasificación del conjunto entrenado por Luis Carrión, que acabó en novena posición en LaLiga SmartBank, peleó casi hasta el final por acceder a la promoción de ascenso a Primera División y sumó 18 puntos más que en el campeonato anterior, en el que sufrió para eludir el descenso y concluyó en decimosexta posición en su regreso al fútbol profesional.

El propósito en el club que preside Francisco Belmonte es superarse y el máximo dirigente blanquinegro lo ve posible.

"No me marco un tope y nos gustaría llegar a 11.000 abonados y puede ser. Haremos todo lo posible pero no le voy a decir a la gente en qué se tiene que gastar su dinero", indicó en la presentación de esta campaña que lleva por título "¡Menuda crecida! ".

Las expectativas en el Cartagonova y en el Enrique Roca son altas y el pique por ver a su equipo por encima del histórico rival también en cuanto apoyo social está servido.