El Real Murcia buscará ante el Baleares acabar el año con victoria

El Real Murcia, en racha positiva y habiendo ganado siete de los últimos nueve puntos puestos en juego para alcanzar la tercera posición en el grupo 2 de la Primera RFEF, visitará este domingo a las doce del mediodía al Atlético Baleares con la intención de seguir progresando y tal vez hasta teniendo la posibilidad de asaltar el liderato en esta decimoséptima jornada liguera.



Los de Mario Simón, que suman 26 puntos en 16 jornadas y vienen de ganar por 3-1 al Centre d'Esports Sabadell, están a dos puntos del dúo de cabeza, que forman el Club Deportivo Castellón y el Club Deportivo Eldense. Los de La Plana recibirán este sábado a la Real Sociedad B y los alicantinos el domingo al Club Deportivo Calahorra y, en el caso de que no ganaran, el cuadro murcianista les igualaría a puntos o incluso les rebasaría.



Son las cuentas de la lechera, porque los partidos hay que jugarlos, pero lo que es indudable es que el equipo de Simón llega a este final de año con la fecha hacia arriba y, después de caer por 1-0 en Castalia, reaccionaron para imponerse también por 1-0 al Club Deportivo Alcoyano, empataron a cero en Cornellà y volvieron a vencer al Sabadell en el estadio Enrique Roca, resultados que han consolidado su posición de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank.



El técnico grana, tras el entrenamiento celebrado este viernes en el complejo Pinatar Arena, se ha referido al compromiso a disputar en el Estadio Balear frente a "un rival con gran calidad que no ha empezado bien pero que poco a poco va cogiendo buenas sensaciones".



El conjunto mallorquín ocupa la decimocuarta posición con 20 puntos y en la anterior jornada se impuso por 0-1 en el campo del filial del Athletic de Bilbao.



Mario Simón prevé "un partido de máxima dificultad y bonito", al que su equipo llega "con buenas sensaciones", aunque es consciente de deberán "estar muy concentrados en las áreas porque ahí se va a decidir el encuentro".



Para este choque sigue causando baja por lesión Mario Sánchez y es dudosa la participación de Alberto López, igualmente con molestias, por lo que lo normal es que Javi Rueda ocupe el lateral derecho.



Hay dudas en torno a si se mantendrán las rotaciones que se vienen dando en las últimas jornadas o si Simón volverá al equipo tipo y esas incógnitas afectan a todas las líneas del campo.



El once, en todo caso, podría estar formado por Miguel Serna, en la portería; Javi Rueda, Iván Casado, Alberto González y Arnau Solà, en la defensa; Julio Garcia, Ale Galindo y Pablo Ganet, en el centro del campo; y Pedro León, Loren Burón y Dani Vega, en la delantera.