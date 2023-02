El Real Murcia busca reencontrarse con el triunfo como visitante ante UD Logroñés

El Real Murcia se enfrentará este domingo a la Unión Deportiva Logroñés en el estadio de Las Gaunas con la firme intención de consolidarse en la zona de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank y, si es posible, avanzar alguna posición en el grupo 2 de la Primera RFEF desde la cuarta que actualmente ocupa.



El partido, correspondiente a la vigésimo cuarta jornada del campeonato, comenzará a las seis de la tarde dominical y los de Mario Simón llegarán a él con 37 puntos sumados tras los tres logrados el pasado sábado con su victoria por 2-0 frente al Nástic de Tarragona.



Por delante están el Club Deportivo Eldesnse, líder con 42 puntos; el Club Deportivo Castellón, segundo con 41; y la Real Sociedad B, que está en el tercer lugar con 39.



Enfrente estará un rival que ocupa puesto de descenso a la Segunda RFEF al ser decimoctavo con 22 puntos y que en la primera vuelta cayó por 1-0 en el estadio Enrique Roca. Los riojanos no vencen un partido liguero desde el 23 de octubre, cuando se impusieron por 0-1 en Alcoy y, tras ese choque, empataron nueve y perdieron cinco.



En todo caso, Simón no se fía en absoluto de esta mala dinámica del adversario, tal y como dejó claro en la rueda de prensa que ofreció este jueves. "Pensar que un equipo está en la parte baja de la tabla puede ser engañoso. El Logroñés es un conjunto compacto, hecho para estar arriba y con una gran experiencia y calidad, que necesita poco para hacer gol", indicó el técnico grana, quien remarcó que "para ganar fuera de casa en esta categoría hay que hacer partidos con un nivel muy alto".



El madrileño apuntó también que no están pendiente de la tabla. "No miramos la clasificación ya que eso te distrae del objetivo cercano, que es el siguiente partido", dijo al tiempo que consideró muy importante "ponerse por delante, pues eso marca mucho".



Para este choque es baja por sanción el delantero Dani Romera, quien también arrastra molestias, mientras que el también atacante Andrés Carrasco se mantiene en el dique seco por lesión y es dudosa la convocatoria del centrocampista Sergio Aguza.



En cuanto al once es posible que se repita el presentado ante el Nástic y que fue el formado por Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Íñigo Piña y Arnau Solà, en la defensa; Julio Gracia, Ale Galindo y Arnau Ortiz, en el centro del campo; y Pedro León, Alfon González y Alberto Toril, en la delantera.



Jugadores como Pablo Ganet y Loren Burón también tienen sus opciones de aparecer en la alineación.



Por otra parte Simón se refirió a la disputapor hacerse con el mando del club entre el actual presidente, Agustín Ramos, y Felipe Moreno.



"Aunque aislados al 100% no se puede estar, los jugadores están preocupados en trabajar día a día y eso es positivo y yo hago mi trabajo lo mejor que sé y puedo para tener a la plantilla metida en el objetivo", manifestó pidiendo "lo mejor para el club a nivel institucional".