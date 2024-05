El Real Murcia busca mantener la ilusión frente al Mérida

El Real Murcia ha cerrado este viernes la semana de preparación para el partido de este sábado, a las siete de la tarde, frente al Mérida, en el Enrique Roca Murcia. La única ausencia para este trascendental partido será la de Loren Burón, que el pasado domingo vio la quinta cartulina de amonestación y cumple ciclo ante el cuadro emeritense. El técnico grana, Pablo Alfaro, ha comparecido, antes de comenzar la última sesión de trabajo, para analizar el compromiso, destacando que ·"estos partidos los carga el diablo".

El técnico maño comenzó hablando sobre las opciones del equipo y sobre cómo ha cambiado el panorama en solo una semana: “me quedo con una palabra: ilusión; creo que en estos momentos y con lo poquito que queda seguimos creyendo y nunca hemos dejado de creer; tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer mañana un buen partido y de ver el recibimiento de nuestra afición”.

Segunda vuelta del Mérida

Preguntado acerca del Mérida y de su gran momento de forma: “nos visita un rival que ya ha conseguido el objetivo que es seguir en Primera Federación un año más, pero sabemos que estos partidos los carga el diablo; el Mérida es un equipo que en la segunda vuelta lleva números para estar peleando el playoff, con lo cual el partido de mañana será de mucha dificultad, habrá que estar muy concentrados y para seguir creyendo habrá que jugar al 100%”,

Alfaro también fue preguntado por cómo ha inculcado en el equipo el mensaje de no dejar de creer: “Hemos insistido muchísimo, pero al final el mérito es de los futbolistas, del grupo humano que se ha formado y de la cultura del trabajo que tiene este vestuario; lógicamente nosotros estamos para ayudar, para convencer, para empujar y, sobre todo, para no desfallecer”.

La enfermería fue otro de los temas por el que fue preguntado Pablo Alfaro: “Pedro León tuvo un proceso viral que le duró demasiados días, pero ya está recuperado y en plenas condiciones; Marcos Mauro ya está bastante mejor; Isi Gómez también está mejor y es muy probable que pueda convocar a todos los futbolistas de la plantilla, a excepción de Loren Burón que está sancionado; estamos en un momento en el que hasta los que están lesionados te piden ir convocados solo para estar con el equipo y eso tiene mucho mérito”.

Móviles fuera del banquillo

Mañana habrá jornada unificada y Alfaro también fue preguntado por si van a estar pendientes de otros partidos: “nosotros no podemos caer en eso, todo el que entre en el vestuario le vamos a obligar a que deje el móvil fuera porque lo único que depende de nosotros es jugar bien y ganar; cuando acabe el encuentro de mañana miraremos lo que han hecho los demás, pero como he dicho no queremos distracciones porque no nos va a ayudar a nada”.

Pablo Alfaro finalizó la comparecencia hablando sobre el gran ritmo de entradas que también hay para la última jornada ante el Atleti B: “Mérida, Mérida y Mérida, solo pensamos en el partido de mañana para seguir apretando y creyendo”.

