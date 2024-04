Un Real Murcia ambicioso busca la victoria en Málaga para acercarse al play-off

Un Real Murcia en muy buena racha y "con ambición" visitará este domingo el estadio La Rosaleda para enfrentarse al Málaga con el objetivo de poder acercarse a la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion de fútbol que tiene a tres puntos de distancia.

Los de Pablo Alfaro, que llevan cuatro triunfos consecutivos y cinco jornadas seguidas sin encajar gol, tendrán ante sí un exigente reto frente a uno de los gallitos del grupo 2 de primera federativa, que lleva nueve jornadas sin perder -cinco victorias y cuatro empates- y ocupa la cuarta posición.

A falta de seis jornadas para que concluya la fase regular, tiene casi garantizada su presencia en esa fase con un colchón de 11 puntos con 18 aún en juego.

Alfaro no podrá disponer del defensa central Alberto González por sanción por acumulación de tarjetas, quien seguramente dejará su sitio al argentino Marcos Mauro.

También podrían ser alineados de inicio el centrocampista Isi Gómez y el extremo Loren Burón, recuperados de molestias, jugadores "importantes", comentó el técnico zaragozano en la rueda de prensa previa.

El once podría ser el compuesto por Manu García en la portería; José Ruiz, Víctor Rofino, Marcos Mauro y Marc Baró en la defensa, Sabit Abdulai, Pedro León y Tomás Pina en el centro del campo y Dani Vega, Loren Burón y José Ángel Carrillo en la delantera

"Estamos muy centrados, con la intención y la ambición de volver a sumar de tres en tres, aunque sabiendo la dificultad y del reto que supone ir a un campo como La Rosaleda, donde queremos seguir manteniendo nuestras posibilidades", expuso.

"Creo que puede ser una mañana de fútbol espectacular entre dos clubes históricos y dos buenos equipos. Nos encontramos en esa recta final en la que cada vez queda un poco menos y suficiente concentración necesitamos como para ir a otras cosas", añadió.

"No soy ni pretendo ser el dueño de la cabeza de cada jugador y de las cuentas que puedan hacer. Seguramente las hacen y comentan, pero en lo que a mí me influye la única cuenta que tengo en mente es la de ganar en Málaga. La experiencia te indica que por muchas de la lechera que hagas no se van cumpliendo casi nunca cuando no dependes de ti. De momento nos está yendo bastante bien lo de pensar en lo nuestro y solo me focalizo en este partido", dijo.

"Puede ser un partido largo y con pocas concesiones. La competitividad va a ser brutal en prácticamente cada metro cuadrado del terreno de juego y necesitamos el 100 % físico, condicional, psicológico y táctico de todos los que estén en el campo durante todos los minutos. Tenemos clarísimo que debemos dar nuestra mejor versión para tener garantías de éxito en este partido", concluyó